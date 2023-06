Les placements durables et responsables pour donner du sens à son épargne et ses investissements

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Il existe désormais une foule de placements durables, dans l'optique de répondre à la demande de sens émanant des investisseurs qui ont compris que leur argent pouvait servir à soutenir des causes qui leurs sont chères. Selon l'étude AMF Opinionway publiée le 27 septembre 2021 intitulée « Les Français et les placements responsables », 76 % des Français estiment que l'impact des placements sur l'environnement est important. La finance responsable s'est donc considérablement étoffée au cours des dernières années, tant au niveau des encours, qu'au niveau de la gamme de produits proposés. Le marché français de l'investissement responsable pèse plus de 650 milliards d'euros, contre quelques dizaines de millions d'euros en 2005.

Il peut être difficile de s'y retrouver dans la jungle des placements responsables tant ils sont nombreux. Les vingt dernières années ont aussi vu l'apparition de nombreux labels. Découvrez, dans cet article, en partenariat avec DISTINGO Bank, marque de Banque Stellantis France, notre cartographie des placements durables et nos explications sur les grandes catégories de l'investissement responsable.

Les placements solidaires

Parmi les premiers placements durables et responsables, on peut citer les placements dit solidaires dont l'encours et/ou les intérêts sont placés dans l'économie sociale, solidaire ou environnementale.

Il peut s'agir de :

promouvoir l'insertion des personnes sans emploi ;

simplifier l'accès au logement ;

lutter contre les inégalités ;

développer les territoires ;

soutenir l'agriculture biologique ;

financer les énergies renouvelables.

Cette liste n'est évidemment pas exhaustive et les activités sont très diverses.

Le label Finansol, créé en 1997, a permis de mettre en lumière les placements solidaires. Ce label, décerné pour un an renouvelable par un organisme tiers de certification, permet aux investisseurs d'identifier les placements contribuant à financer des activités à forte utilité sociale et/ou environnementale. Le label offre une garantie à la fois sur l'affectation réelle d'une partie de l'épargne au financement de l'ESS (économie sociale et solidaire) mais aussi sur la composition du produit.

En France, l'épargne solidaire représente à fin 2021 plus de 24 milliards d'euros d'encours selon le 20ème Baromètre des finances solidaires FAIR / La Croix publié le 7 juin 2022.

L'épargne solidaire peut aussi bien concerner des livrets bancaires que des comptes à terme, ou encore des fonds / SICAV, disponibles par exemple via les supports en unités de compte de l'assurance-vie. Les assureurs sont d'ailleurs tenus de proposer depuis le début de l'année 2022 au moins une UC solidaire sur leur contrat d'assurance-vie.

Les fonds doivent consacrer au moins 10 % de leur encours à des projets solidaires. Par cohérence, le reste du fonds doit être investi dans des placements ISR.

Les placements de partage

Les placements dits de partage sont une autre forme de l'épargne solidaire. Avec ce type de placement, une partie des revenus (minimum 25 %), qu'il s'agisse des intérêts ou des dividendes, sont reversés sous forme de dons à des associations engagées dans une action humanitaire, sociale ou environnementale. Ainsi, une partie de vos intérêts annuels sont versés à des organismes qui en ont besoin, notamment à visée caritative. Par exemple, les intérêts du livret Agir du Crédit Coopératif sont reversés pour moitié au détenteur du livret et pour moitié à une association partenaire choisie par ce dernier. Les Restos du Cœur ou La Croix-Rouge mais aussi de nombreuses autres associations ont conclu des partenariats avec des banques et établissements financiers.

Plusieurs types de placements sont concernés : livret d'épargne, mais aussi fonds communs de placement – FCP – ou encore assurance-vie.

L'investissement socialement responsable

L'investissement socialement responsable désigne les investissements qui intègrent des critères extra-financiers. Les fameux critères ESG (Environnement Social Gouvernance) sont pris en compte dans les décisions de placements et la gestion de portefeuilles.

Le label ISR, français, concerne les produits financiers entrant dans le périmètre de l'Article 8 de la réglementation SFDR ou de l'Article 9 de la réglementation SFDR au niveau européen.

Plusieurs approches existent, variables d'un fond à l'autre :

exclusion des sociétés appartenant à des secteurs controversés (armement, tabac, énergies fossiles, etc.) ou des sociétés moins bien notées à partir de critères extra-financiers ;

sélection au sein d'un secteur des sociétés dont les pratiques ESG sont les plus avancées ;

sélection des sociétés ayant les meilleures pratiques ESG au sein d'un univers d'investissement (tous secteurs confondus) ;

sélection des entreprises qui affichent une amélioration de leurs pratiques ESG dans la durée ;

sélection thématique dans un secteur ou une filière lié au développement durable (énergies renouvelables ou alimentation éco-responsable par exemple) ;

sélection d'entreprises pour créer un fonds à impact, c'est-à-dire visant à réaliser un objectif extra-financier (lutte contre les inégalités, soutien à la transition énergétique par exemple).

L'Investissement Socialement Responsable se retrouve dans un grand nombre de produits financiers et concerne de nombreuses classes d'actifs : fonds investis en actions cotées en Bourse, en obligations corporates ou souveraines, qu'ils soient gérés activement ou passivement (ETF), mais aussi fonds immobiliers et SCPI.

Il est donc possible d'investir dans l'ISR via les supports en unités de compte de son assurance-vie, un PEA, un compte titres, un PEE ou encore un PER par exemple.

En France, le label ISR représente environ 1 200 fonds, pour environ 800 milliards d'encours.

Les placements verts de la finance durable

Enfin, il existe de très nombreux placements verts, labellisés ou non, qui concernent l'investissement sur les marchés actions, obligataires, ou encore les placements bancaires. Voici notre tour d'horizon.

Le label greenfin a participé à démocratiser les placements verts. Lancé en 2015 à l'occasion de la COP21 sous le nom de label Transition Énergétique et Écologique pour le Climat (TEEC), le label greenfin vise à flécher l'épargne des investisseurs vers des produits financiers qui contribueront à mettre en place une économie plus respectueuse de l'environnement et moins émettrice en carbone. Ce label de la finance vert est plus exigeant que le label ISR en matière de prise en compte des enjeux environnementaux. Sont systématiquement exclus des fonds labellisés greenfin les entreprises de la filière nucléaire et des énergies fossiles, ainsi que les fournisseurs de ces industries, dès lors que le tiers de leur chiffre d'affaires est réalisé auprès de ces clients. Sont également exclues les entreprises dont le tiers au moins du chiffre d'affaires est réalisé dans diverses activités préjudiciables à l'environnement. Les sociétés de gestion doivent allouer une part majoritaire de leurs actifs aux entreprises ayant une éco-activité dans 8 secteurs, parmi lesquels l'énergie, le transport propre ou encore l'agriculture. Le label est décerné par un organisme tiers de certification qui réalise tous les ans un inventaire de toutes les lignes du fonds.

La finance verte concerne aussi sur le marché obligataire. Il est en effet possible d'investir dans des obligations dites vertes. Pour être qualifiées comme telles, les titres de créance doivent être émis par des entreprises ou des États avec pour objectif le financement d'un projet ou d'une activité à bénéfice environnemental.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.