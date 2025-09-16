 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les pipelines de Plains All American dans la région permienne font face à des problèmes de qualité, selon des sources
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Georgina McCartney, Shariq Khan et Nicole Jao

Les oléoducs de Plains All American reliant le bassin de schiste permien à la plate-forme d'exportation de Corpus Christi sont confrontés à des problèmes de qualité liés à un taux élevé de mercaptans, des composés sulfurés d'origine naturelle, selon des sources familières avec la question et un avis vu par Reuters.

Ces derniers jours, Plains a fait savoir aux expéditeurs qu'il commencerait à facturer une redevance d'un demi-dollar pour chaque baril ne répondant pas aux spécifications relatives aux mercaptans sur certains de ses oléoducs dans la région de la côte du Golfe, selon un avis aux expéditeurs vu par Reuters et deux des sources.

Plains n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

