Les pionniers du recyclage s'efforcent de combler le manque de déchets de terres rares : Andy Home

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Andy Home

Comment l'Occident peut-il se défaire de sa dépendance à l'égard de la Chine en ce qui concerne les aimants en terres rares?

La question est devenue plus urgente depuis que la Chine a restreint les exportations de plus tôt cette année, provoquant une onde de choc dans les chaînes de fabrication occidentales.

La course à la construction de chaînes d'approvisionnement nationales de la mine à l'aimant s'est accélérée, en particulier aux États-Unis, où le ministère de la défense prend une participation directe dans MP Materials MP.N , l'exploitant de la seule mine de terres rares du pays, et garantit un prix plancher pour ses produits.

Mais une partie de la solution se trouve tout autour de nous, sous la forme de vieux ordinateurs portables, d'outils électriques et de smartphones.

Compte tenu de l'importance des terres rares dans le monde high-tech d'aujourd'hui, il est étonnant que moins de 1 % d'entre elles soient recyclées.

Cette situation est peut-être sur le point de changer.

PERCÉES TECHNIQUES

Le faible taux de recyclage reflète une combinaison de défis technologiques et économiques.

Le démontage des moteurs à aimants, l'extraction des terres rares et leur retraitement peuvent nécessiter beaucoup de main d'œuvre et d'énergie. La concentration de terres rares dans le produit final est souvent si faible que cela n'en vaut tout simplement pas la peine.

Les broyeurs automobiles, par exemple, enlèvent le cuivre et l'aluminium des véhicules en fin de vie, mais les aimants de terres rares finissent dans une aciérie, où ils se perdent dans les scories destinées à la mise en décharge.

Plusieurs entreprises semblent toutefois avoir résolu le problème en recourant à toute une série de technologies.

La société canadienne Cyclic Materials a annoncé en juin un investissement de 25 millions de dollars dans une installation de recyclage dans l'Ontario pour convertir 500 tonnes par an de matières premières riches en aimants en un mélange d'oxyde de terres rares.

Cyclic a signé des accords pour la fourniture de moteurs en fin de vie avec Lime , la société derrière le vélo électrique partagé omniprésent, et SYNETIQ , le principal opérateur de récupération automobile du Royaume-Uni.

Des technologies exclusives de démantèlement et de traitement permettent de récupérer non seulement les terres rares, mais aussi tous les autres métaux tels que le cuivre, qui sera envoyé à la fonderie Horne de Glencore GLEN.L au Québec pour y être raffiné et transformé en cathodes.

La division ReElement Technologies d'American Resources Corp. AREC.O est pionnière dans l'utilisation de la chromatographie pour séparer les métaux des aimants en terres rares et des batteries lithium-ion en fin de vie dans son usine de l'Indiana.

La société, qui a reçu ce mois-ci une subvention de 2 millions de dollars du ministère de la défense, affirme que sa technologie utilise 75 % d'énergie en moins et génère 70 % d'émissions de carbone en moins que les processus de recyclage existants.

Une collaboration multipartite, comprenant Western Digital

WDC.O , Microsoft MSFT.O et Critical Materials Recycling, a piloté la technologie de dissolution sans acide mise au point par le Critical Materials Innovation Hub du ministère de l'Énergie pour récupérer les terres rares des disques durs collectés dans les centres de données de Microsoft.

MP Materials elle-même se lance dans le recyclage des terres rares grâce à un accord de 500 millions de dollars avec Apple AAPL.O .

LA PUISSANCE DE L'AIMANT

Cette révolution du recyclage commence à peine à passer du stade de projet pilote à celui d'opération commerciale.

Mais la nouvelle technologie est beaucoup moins coûteuse que les nouvelles mines et les usines de traitement primaire. Elle peut également fournir des unités plus rapidement.

En outre, si l'Occident veut se libérer de l'étau chinois des terres rares, il devra disposer de sources d'approvisionnement à la fois primaires et secondaires pour avoir une chance de rattraper la demande en plein essor du secteur de l'énergie propre.

Les véhicules à combustion interne n'ont besoin que d'une poignée de petits moteurs à aimants pour des fonctions auxiliaires telles que les capteurs et les systèmes audio. Mais les aimants permanents sont des composants essentiels de la plupart des véhicules électriques et hybrides, ce qui se traduit par une multiplication par cinq des besoins en terres rares.

Les aimants en terres rares sont également des intrants essentiels pour les éoliennes, un secteur qui a été fortement stimulé par le passage aux énergies renouvelables.

Selon le cabinet de conseil McKinsey, la demande mondiale d'aimants permanents devrait tripler au cours de la prochaine décennie.

L'utilisation d'éléments de terres rares pour aimants centraux - néodyme, praséodyme, dysprosium et terbium - devrait passer de 59 000 tonnes en 2022 à 176 000 tonnes en 2035.

EXPLOITER LA MINE URBAINE

Sur la base des projets actuellement annoncés, l'offre de terres rares magnétiques devrait être inférieure à la demande de 60 000 tonnes, soit environ 30 % de l'utilisation, en 2035, selon McKinsey.

Cette évaluation ne tient pas compte de la Chine, qui n'émet pas de prévisions et réglemente la production de terres rares par le biais de quotas.

Même si l'Occident tente de desserrer l'emprise de la Chine sur les terres rares, McKinsey n'entrevoit qu'une diversification progressive de l'offre, avertissant que "les pipelines et les trajectoires actuels risquent de ne pas suffire au cours des cinq à dix prochaines années".

La Chine reste donc l'acteur le plus susceptible de combler toute insuffisance de l'offre mondiale, prolongeant ainsi le dilemme de l'Occident en matière de terres rares au cours de la prochaine décennie.

La ferraille pourrait être un levier important dans l'équilibre mondial du pouvoir des terres rares. McKinsey s'attend à ce que le stock de ferraille continue à s'accumuler et à ce qu'il passe des petits aimants utilisés dans les appareils électroniques aux plus gros aimants utilisés dans les véhicules électriques et les turbines éoliennes.

D'ici 2035, le flux de valeur des terres rares pourrait générer 40 000 tonnes de déchets pré-consommation et 41 000 tonnes de déchets post-consommation. Les premiers résideront principalement en Chine, le plus grand transformateur au monde, mais les seconds seront largement répartis géographiquement.

L'exploitation de cette mine urbaine aiderait l'Occident à répondre à la demande croissante et à développer les chaînes d'approvisionnement nationales.

En effet, pour citer McKinsey, "pour alimenter le moteur de la transition énergétique, il faut d'abord comprendre les gisements de déchets" et la technologie permettant de les exploiter.

La course est maintenant lancée.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueuse pour Reuters.