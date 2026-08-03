Les pilotes d'Allegiant ont ratifié un accord de deux ans avec la compagnie aérienne

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Le syndicat des Teamsters a annoncé lundi que près de 1.300 pilotes d’Allegiant Travel ALGT.O avaient ratifié une nouvelle convention collective d’une durée de deux ans, garantissant ainsi une augmentation des salaires horaires ainsi que des améliorations au niveau des prestations de retraite et des conditions de travail.

Cet accord fait suite à des années de négociations houleuses, au cours desquelles les pilotes d’Allegiant avaient organisé des piquets de grève dans 22 aéroports américains en novembre 2025 pour réclamer des salaires conformes aux normes du secteur et une meilleure gestion des plannings.

À l’époque, les pilotes de cette compagnie aérienne low-cost américaine travaillaient dans le cadre d’un contrat ratifié en 2016 et devenu modifiable en 2021.

Voici quelques détails:

* En vertu de cet accord, les pilotes de la compagnie low-cost américaine bénéficieront d’une augmentation immédiate de leur salaire horaire moyen d’environ 40%.

* Le syndicat a ajouté que la ratification de cet accord entraîne le versement d’environ 300 millions de dollars de primes de fidélisation accumulées aux pilotes d’Allegiant.

* Ryan Joseph, président de la section locale 2118 du syndicat Teamsters, a déclaré que cet accord prévoit des augmentations salariales d’environ 54% d’ici janvier 2027, ainsi que des avancées significatives en matière de prestations de retraite, de règles sur le lieu de travail et de qualité de vie globale par rapport à la convention collective précédente.

* L’accord a été approuvé à une majorité de 80%, 99% des pilotes éligibles ayant participé au vote de ratification, a précisé le syndicat.

* L'International Brotherhood of Teamsters, fondée en 1903, représente plus de 1,3 million de travailleurs aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.