CAC 40
7 959,44
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les Philippines devraient devenir le centre régional de l'industrie pharmaceutique, selon une unité de Fitch
22/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les investissements récents d'AstraZeneca

AZN.L , Merck MRK.N et Royale Life Pharma soulignent la position des Philippines en tant que fabricant clé dans la région, selon un rapport de recherche de BMI, une unité de Fitch Solutions

** La zone économique spéciale du pays offre aux fabricants de médicaments un taux d'imposition sur les sociétés réduit à 20 %, entre autres avantages - BMI ** Le marché pharmaceutique philippin passera de 6,1 milliards de dollars en 2024 à 7,5 milliards de dollars en 2029 , avec un taux de croissance annuel moyen de 4,1 % en dollars américains, selon la société de courtage

** AstraZeneca a déclaré au début du mois qu'elle mettait en place un centre de R&D dans le pays, ce qui en ferait le premier centre d'innovation pharmaceutique des Philippines

** Toutefois, si le marché pharmaceutique national est appelé à se développer, il reste des défis à relever, tels que le manque de "ressources financières et de capital humain qualifié nécessaires à la recherche pharmaceutique avancée" - BMI

Valeurs associées

ASTRAZENECA
12 079,000 GBX LSE +0,26%
MERCK
86,130 USD NYSE 0,00%
