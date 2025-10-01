 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les "pharma" grimpent en Europe après l'accord USA-Pfizer
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 11:25

Les actions européennes du secteur pharmaceutique bondissent mercredi, dans le sillage de Wall Street, après que le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec Pfizer PFE.N sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis.

Vers 08h35 GMT, le secteur européen de la santé .SXDP est en hausse de 3,10%, en passe d'enregistrer sa meilleure séance depuis avril dernier.

Les sociétés pharmaceutiques et leurs fournisseurs - dont beaucoup ont des activités aux États-Unis - bondissent, se plaçant en tête de l'indice européen STOXX 600.

Ambu AMBUb.CO gagne 8,9% et Sartorius SATG.DE est en hausse de 6,4%. Merck MRCG.DE , Roche ROG.S et AstraZeneca

AZN.L emportent entre 4,8% et 6%.

L'action de Pfizer a progressé de 7% mardi, et d'autres valeurs pharmaceutiques américaines ont également gagné.

Les actions du secteur pharmaceutique aux États-Unis et en Europe ont été à la traîne cette année en raison de l'incertitude liée à la position de l'administration Trump sur les prix des médicaments. Les analystes ont déclaré que l'accord avait réduit l'incertitude pour le secteur.

"Nous pensons que cela élimine un autre obstacle politique qui a paralysé le secteur cette année et nous nous attendons à une réaction favorable des investisseurs", selon les analystes de Citi.

Pfizer PFE.N est le premier fabricant de médicaments à annoncer un accord.

En juillet, Donald Trump a envoyé des lettres à 17 grandes entreprises pharmaceutiques pour leur demander de réduire leurs prix afin de les aligner sur ceux pratiqués à l'étranger. Il leur a demandé de répondre par des engagements contraignants avant le 29 septembre.

(Alun John, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMBU-B BR/RG
13,270 EUR Tradegate +6,08%
AMBU-B BR/RG
99,025 DKK LSE Intl +7,23%
ASTRAZENECA
11 869,000 GBX LSE +6,14%
MERCK
116,000 EUR XETRA +5,98%
MERCK
83,920 USD NYSE +6,80%
PFIZER
25,480 USD NYSE +6,83%
ROCHE HLDG DR
273,700 CHF Swiss EBS Stocks +5,31%
SARTORIUS
173,800 EUR XETRA +7,68%
STOXX Europe 600
561,30 Pts DJ STOXX +0,56%
STOXX Europe 600 Health Care
1 061,01 Pts DJ STOXX +3,01%
