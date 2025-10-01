Les "pharma" grimpent en Europe après l'accord USA-Pfizer

Les actions européennes du secteur pharmaceutique bondissent mercredi, dans le sillage de Wall Street, après que le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec Pfizer PFE.N sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis.

Vers 08h35 GMT, le secteur européen de la santé .SXDP est en hausse de 3,10%, en passe d'enregistrer sa meilleure séance depuis avril dernier.

Les sociétés pharmaceutiques et leurs fournisseurs - dont beaucoup ont des activités aux États-Unis - bondissent, se plaçant en tête de l'indice européen STOXX 600.

Ambu AMBUb.CO gagne 8,9% et Sartorius SATG.DE est en hausse de 6,4%. Merck MRCG.DE , Roche ROG.S et AstraZeneca

AZN.L emportent entre 4,8% et 6%.

L'action de Pfizer a progressé de 7% mardi, et d'autres valeurs pharmaceutiques américaines ont également gagné.

Les actions du secteur pharmaceutique aux États-Unis et en Europe ont été à la traîne cette année en raison de l'incertitude liée à la position de l'administration Trump sur les prix des médicaments. Les analystes ont déclaré que l'accord avait réduit l'incertitude pour le secteur.

"Nous pensons que cela élimine un autre obstacle politique qui a paralysé le secteur cette année et nous nous attendons à une réaction favorable des investisseurs", selon les analystes de Citi.

Pfizer PFE.N est le premier fabricant de médicaments à annoncer un accord.

En juillet, Donald Trump a envoyé des lettres à 17 grandes entreprises pharmaceutiques pour leur demander de réduire leurs prix afin de les aligner sur ceux pratiqués à l'étranger. Il leur a demandé de répondre par des engagements contraignants avant le 29 septembre.

(Alun John, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)