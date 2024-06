"Les petites et moyennes valeurs ont une forte capacité de rebond"

Franck Sabbah, responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg (crédit : DR)

Après plusieurs années difficiles, les petites et moyennes valeurs françaises sont-elles en passe de redevenir attrayantes pour les investisseurs. Quels secteurs sont à privilégier ? Franck Sabbah, responsable du développement des activités de gestion d'actifs de Berenberg a répondu à ces questions.

Depuis le début de l'année, le CAC Mid & Small fait légèrement mieux que le CAC 40 sur le marché français. Est-ce enfin le rebond des small et mid tant espéré et souvent ajourné ces dernières années ?

Après une période globalement compliquée pour les Small caps entre novembre 2021 et octobre 2023, il semble qu'effectivement le pire soit derrière nous. Ces titres ont été fortement impactés par l'environnement de taux haussiers et ont présenté une baisse de valorisation historique. Le niveau touché en octobre 2023 ressemble de plus en plus à un point bas. Bien que ce rebond ne soit pas linéaire, les mois récents de novembre, décembre et mai illustrent la forte capacité de rebonds de ces titres.

Cette tendance se retrouve-t-elle sur les autres marchés européens et internationaux ?

Effectivement, cette tendance se retrouve dans les autres marchés. Actuellement, nous observons des signes de début de reprise en Europe depuis le 25 avril. Les rendements réels ayant commencé à se normaliser, l'environnement semble de nouveau favorable pour les small et mid caps.

Le retour des petites capitalisations ne s'est pas produit exactement au même moment sur les marchés européens, par exemple en Suède au quatrième trimestre 2023 et en France au premier trimestre 2024, mais les tendances sont similaires.

Y a -t-il un type ou un secteur particulier de valeurs moyennes qui tire la tendance à court terme ?

Nous privilégions les tendances à long terme de ce marché et acceptons les secousses à court-terme. Dans cet optique, nous allons donc nous concentrer principalement sur les secteurs de la technologie, de la santé et de certaines industries. Ces secteurs ont le point commun de présenter une forte capacité d'innovation.

L'espace européen des petites capitalisations regorge de sociétés de croissance de haute qualité, nombre d'entre elles étant des leaders mondiaux dans leur domaine. Elles se concentrent principalement sur des secteurs bénéficiant de mégatendances structurelles mondiales telles que la numérisation dans les soins de santé et la technologie, les avancées médicales et les impératifs croissants en matière d'efficacité énergétique. Un nombre significatif des entreprises les plus résilientes et les plus solides se trouvent en Suède, au Danemark et en Suisse. Ces pays offrent une grande force d'innovation et un excellent terrain de chasse pour les entreprises sur lesquelles nous nous concentrons : elles affichent des bilans solides, une rentabilité élevée, des rendements attractifs, et érigent des barrières élevées à l'entrée sur leurs marchés de niche respectifs. Ces entreprises continuent de croître de manière rentable à long terme et sortent renforcées des crises dans la plupart des cas.

On sait que le compartiment est très hétérogène, que ce soit en termes de performances ou de profil, quels critères peut utiliser un investisseur individuel pour sélectionner les small et mid cap qu'il souhaiterait mettre en portefeuille ?

Nous pensons qu'il faut se concentrer sur des entreprises de qualité, caractérisées par des moteurs de croissance à long terme attrayants. Notre attention se porte sur trois éléments clés : une position concurrentielle solide, des équipes de direction compétente et un bilan financier sain. Nous privilégions les entreprises qui ont su tirer parti de leur capacité à fixer des prix élevés, une qualité particulièrement précieuse dans le contexte inflationniste que nous avons récemment connu. Ces sociétés ont démontré leurs résiliences en obtenant de bons résultats malgré des conditions macroéconomiques difficiles. Elles ressortent de ces périodes plus fortes qu'auparavant.

Nous privilégions les entreprises de qualité affichant des rendements du capital élevés et des bilans solides, bénéficiant ainsi de tendances de croissance structurelles. Ces entreprises devraient être mieux positionnées pour augmenter leurs bénéfices et leurs flux de trésorerie par action plus rapidement que le marché lorsque les signes de reprise économique deviendront plus évidents.

Quelles sont quelques-unes de vos valeurs préférées dans ce compartiment et pourquoi ?

Lorsqu'il s'agit de tirer parti de la numérisation, l'un des meilleurs noms de l'espace européen des petites capitalisations est, selon nous, Fortnox. Malgré les préoccupations concernant le déclin des entreprises technologiques dédiées aux logiciels en Europe, cette entreprise suédoise propose une gamme complète de solutions logicielles pour les activités commerciales. Elles permettent d'optimiser notamment la comptabilité, la facturation et la gestion des ventes. Fortnox a réussi à accroître de manière significative sa base de clients au cours des dernières années démontrant ainsi sa résilience.

Dans le secteur des technologies médicales, l'entreprise danoise Chemometec maintient des performances remarquables malgré un contexte économique difficile. Spécialisée dans la conception d'instruments analytiques pour le comptage des cellules. Chemometec repose sur une technologie innovante alliant microscopie à fluorescence et imagerie numérique. Ses principaux clients se situent dans les industries pharmaceutiques, agroalimentaires et agricoles.

Une dynamique similaire de croissance soutenue, de marges accrues et de rendements solides est également observée chez Skan. Cette société Suisse produit des isolateurs afin de créer des environnements stériles parfois connu sous le nom de «chambre blanche». Cette technologie est particulièrement utile pour le développement stérile de médicaments injectables. Les facteurs sous-jacents sont solides : 75 % des nouveaux médicaments seront à l'avenir des produits biologiques/injectables qui nécessitent la technologie de Ska nous similaire. Cette position stratégique conduit à une croissance organique annuelle élevée, une rentabilité croissante, une situation nette de trésorerie et un rendement élevé du capital.

Est-ce que la tendance peut se maintenir dans les mois qui viennent ?

Notre conviction est claire : les innovations dans les domaines technologique (tels que les logiciels et les équipements semi-conducteurs) ou de la santé (tels que la technologie médicale et les diagnostics) offrent le potentiel le plus élevé en termes de croissance des bénéfices à long terme. C'est ce qui fait grimper les prix des actions.

Nous identifions plusieurs facteurs expliquant la surperformance à long terme des petites capitalisations. Traditionnellement, ces entreprises affichent une croissance plus rapide que les grandes sociétés. De plus, elles bénéficient d'une plus grande force d'innovation et une dynamique entrepreneuriale accrue, souvent alimentée par une participation significative des dirigeants au capital de l'entreprise. Leur sensibilité à la réglementation, une présence locale plus forte lors de périodes de délocalisation et une probabilité plus élevée d'être acquises par d'autres entreprises sont également des éléments favorables. Cependant, la surperformance à long terme n'a pas été constante par le passé, connaissant des ralentissements temporaires à différents moments, notamment lors de turbulences générales sur les marchés. Ces replis significatifs ont historiquement offert d'excellentes opportunités d'achat.

Les petites capitalisations semblent présenter actuellement des opportunités d'entrée attrayantes, avec des niveaux de valorisation qui sont parmi les plus bas des dix dernières années, tant par rapport aux grandes capitalisations que par rapport à leur propre historique. Les taux d'inflation étant déjà en forte baisse et la fin du cycle de hausse des taux approchant, nous sommes convaincus que la plupart des défis liés à la baisse des valorisations sont derrière nous. Une croissance fiable, une rentabilité et un rendement du capital élevés, ainsi que des bilans solides, reprennent de plus en plus le dessus.