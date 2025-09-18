Les petites entreprises américaines du secteur de la défense s'envolent grâce à la ruée vers les technologies de pointe pour le champ de bataille

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Twesha Dikshit et Rashika Singh

Les petites entreprises américaines du secteur de la défense se sont distinguées à Wall Street cette année, alimentées par une demande croissante de technologies militaires de nouvelle génération à faible coût, adaptées à la guerre moderne, et par le pivot du Pentagone vers des systèmes de combat agiles et adaptables.

Les guerres en Ukraine et à Gaza ont entraîné une hausse des dépenses militaires dans le monde entier, ce qui a fait grimper les actions du secteur de la défense et attiré les investisseurs vers les petites entreprises spécialisées dans les drones et les véhicules sans pilote dotés d'une intelligence artificielle , qui sont bon marché, faciles à déployer et qui permettent de réduire la dépendance à l'égard des troupes au sol.

"Les gagnants de ce nouveau marché seront les sociétés qui s'adapteront au changement et investiront dans des systèmes d'armes peu coûteux, évolutifs et dotés de logiciels", a déclaré Jon Siegmann, directeur général couvrant l'industrie de l'aérospatiale et de la défense chez Stifel.

L'indice NYSE Arca Defense Index .DFII a gagné environ 34 % cette année, dépassant la hausse de 12 % du S&P 500 .SPX .

Sept des dix premiers gagnants de l'indice de défense jusqu'à présent en 2025 sont des sociétés à moyenne ou petite capitalisation, avec les fabricants de drones Kratos Defense

KTOS.O et AeroVironment AVAV.O , le fabricant de composants Astronics ATRO.O et l'entreprise de technologie de défense Mercury Systems MRCY.O en tête de peloton.

Les opérateurs historiques ont également progressé cette année, sous l'effet d'un afflux plus important dans le secteur. RTX RTX.N a augmenté d'environ 37%, tandis que Northrop Grumman NOC a augmenté de 23%.

"Cette administration a été très claire sur la nécessité pour nos combattants d'obtenir l'équipement dont ils ont besoin à un rythme beaucoup plus rapide. La secrétaire à la défense (Pete) Hegseth et les processus d'approvisionnement l'ont répété à maintes reprises", a déclaré Church Hutton, directeur de la croissance chez AeroVironment.

Le président américain Donald Trump a ordonné au ministère de la Défense de se rebaptiser "ministère de la guerre", un changement qui nécessitera l'intervention du Congrès. Il a également demandé plus de missiles et de drones de haute technologie dans sa demande de budget pour l'année fiscale 2026 de 892,6 milliards de dollars, tout en réduisant les navires et les avions de chasse.

Le budget du Pentagone prévoit près de 6 milliards de dollars pour les systèmes d'aéronefs sans pilote et la technologie des contre-drones, soit un bond de 78 % par rapport à l'année dernière, selon TD Cowen.

"Ces tendances sont prévisibles parce qu'il faut prêter attention à ce que dit le gouvernement - et plus important encore, suivre l'argent", a déclaré Richard Safran, analyste principal de l'aérospatiale et de la défense, Seaport Research Partners.

Le volume des fusions et acquisitions dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense aux États-Unis a également augmenté en 2025, même si la valeur des transactions a ralenti, ce qui indique une évolution vers des transactions de petite taille.

Seule une des 56 acquisitions de cibles américaines réalisées cette année jusqu'au 15 septembre dépassait les 12 milliards de dollars en valeur, selon les données de Mergermarket.

"Les fusions et acquisitions mondiales dans le domaine de l'aéronautique et de la défense ont été favorisées par la volonté de s'adapter au champ de bataille moderne", a déclaré Lucinda Guthrie, directrice de Mergermarket. "Les grandes entreprises cherchent à faire des acquisitions intersectorielles pour renforcer leurs capacités de communication, de cybersécurité et même d'intelligence artificielle

Lockheed Martin a par exemple acquis cette année pour 360 millions de dollars l'unité Rapid Solutions d'Amentum afin d'étendre ses capacités en matière de radars.

Le capital-risque afflue également.

"Le signal de la demande que nous observons concerne des dizaines de milliers de systèmes de munitions et de systèmes sans pilote moins coûteux", a déclaré Lukas Czinger, directeur général de Divergent Technologies, une startup qui imprime en 3D des composants pour Lockheed, Raytheon et d'autres entreprises plus petites.

Le financement des start-ups dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense a atteint son niveau le plus élevé depuis au moins dix ans, avec 14,17 milliards de dollars au 9 août, selon les données de PitchBook.