"Les petites capitalisations européennes confirment leur retour en grâce" (Amundi)

(AOF) - "Après cinq années de retard, les petites capitalisations européennes confirment leur retour en grâce. Déjà en nette surperformance face aux grandes valeurs en 2025, elles prolongent leur rebond depuis le début de 2026, dans un contexte de marchés mondiaux toujours portés par l’appétit pour le risque", souligne Cristina Matti, responsable des actions européennes petites et moyennes capitalisations chez Amundi.
Selon elle, la dynamique profite notamment à l'Europe, qui surperforme les Etats-Unis, pénalisés par l'incertitude politique et un essoufflement du thème de l'intelligence artificielle.
Cristina Matti reste optimiste : la solidité des fondamentaux, des politiques monétaires toujours accommodantes et un environnement économique robuste devraient continuer de soutenir le segment, avec des opportunités à saisir lors des phases de volatilité.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer