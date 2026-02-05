Les pertes trimestrielles de Strategy, dirigée par Saylor, se creusent alors que le bitcoin fait face à une nouvelle épreuve

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Strategy MSTR.O a annoncé une perte plus importante au quatrième trimestre jeudi, alors qu'une période turbulente pour les actifs numériques a poussé le plus grand accumulateur de bitcoin s au monde à enregistrer des pertes sur ses avoirs.

Les actions de la société dirigée par Michael Saylor ont chuté de 1,3 % dans les échanges après les heures de bureau, prolongeant les fortes ventes réalisées plus tôt dans la journée. Elles ont perdu près de 30 % cette année.

En décembre, Strategy avait réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025, citant la faiblesse du bitcoin, et avait annoncé son intention de créer une réserve pour soutenir les paiements de dividendes. Sa précédente estimation prévoyait que le bitcoin atteindrait 150 000 dollars d'ici la fin de l'année.

Les crypto-monnaies, au premier rang desquelles le bitcoin, ont bénéficié d'un soutien réglementaire et d'un afflux institutionnel important pendant la majeure partie de l'année 2025.

Toutefois, ce secteur volatile est en difficulté depuis des mois, depuis qu'un krach record en octobre dernier a fait chuter le bitcoin d'un sommet, les positions à effet de levier ayant été éliminées.

Le bitcoin, qui se négocie actuellement à 64 000 dollars, a presque été divisé par deux depuis son pic du 6 octobre.

Les ETF américains sur le bitcoin au comptant ont enregistré des sorties d'environ 2 milliards de dollars et 7 milliards de dollars en décembre et novembre, respectivement, ont indiqué les analystes de la Deutsche Bank dans une note aux clients.

La pression à la vente s'est intensifiée après que Trump a nommé Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale, ce qui, selon les analystes, pourrait conduire à une réduction du bilan de la Fed - ce qui est négatif pour les actifs à risque tels que les cryptomonnaies.

La perte de Strategy s'est élevée à 12,4 milliards de dollars, soit 42,93 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 670,8 millions de dollars, soit 3,03 dollars par action, un an plus tôt.

Elle détenait 713 502 bitcoins au 1er février, pour un coût total de 54,26 milliards de dollars, soit 76 052 dollars par bitcoin.

Les actions de la société ont chuté d'environ 47,5 % en 2025, tandis que les prix du bitcoin ont chuté de 6,4 %, reflétant l'exposition à effet de levier que l'action fournit à la crypto-monnaie.