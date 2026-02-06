Les pertes trimestrielles de la société Saylor-led Strategy se creusent alors que le bitcoin fait face à une nouvelle épreuve

(Ajout de commentaires exécutifs aux paragraphes 8, 9 et 12) par Ateev Bhandari

Strategy MSTR.O a annoncé une perte plus importante au quatrième trimestre jeudi, alors qu'une période turbulente pour les actifs numériques a poussé le plus grand accumulateur de bitcoin s au monde à enregistrer des pertes sur ses avoirs.

Les actions de la société dirigée par Michael Saylor ont chuté de 1,5 % dans les échanges après les heures de bureau, prolongeant les fortes ventes réalisées plus tôt dans la journée. Elles ont perdu près de 30 % cette année.

En décembre, Strategy avait réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025, citant la faiblesse du bitcoin, et avait annoncé son intention de créer une réserve pour soutenir les paiements de dividendes. Sa précédente estimation prévoyait que le bitcoin atteindrait 150 000 dollars d'ici la fin de l'année.

Les crypto-monnaies, au premier rang desquelles le bitcoin, ont bénéficié d'un soutien réglementaire et d'un afflux institutionnel important pendant la majeure partie de l'année 2025.

Toutefois, ce secteur volatile est en difficulté depuis des mois, depuis le krach record de en octobre dernier, qui a vu le bitcoin diminuer de près de moitié par rapport à son pic du 6 octobre, les positions à effet de levier ayant été éliminées. Le bitcoin se négocie actuellement à 63 140 dollars.

Strategy a enregistré une perte de 12,4 milliards de dollars, soit 42,93 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 670,8 millions de dollars, soit 3,03 dollars par action, au quatrième trimestre 2024.

Elle détenait 713 502 bitcoins au 1er février, pour un coût total de 54,26 milliards de dollars, soit 76 052 dollars par bitcoin.

Néanmoins, Michael Saylor, qui est le président exécutif de Strategy, a exprimé sa confiance dans les vents favorables réglementaires et dans l'adoption des crypto-monnaies par les entreprises.

"Les actions des grandes institutions financières, des grandes banques et des régulateurs financiers sont les fondamentaux", a déclaré Michael Saylor aux investisseurs lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

Les ETF bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des sorties d'environ 2 milliards de dollars en décembre et de 7 milliards de dollars en novembre, ont indiqué les analystes de la Deutsche Bank dans une note aux clients.

La pression à la vente s'est intensifiée après la nomination par Trump de Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale, ce qui, selon les analystes, pourrait conduire à une réduction du bilan de la Fed - ce qui est négatif pour les actifs à risque tels que les cryptocurrencies.

"Il est au-dessus de nos compétences d'établir la politique financière. Il est même au-dessus de nos compétences d'interpréter la politique financière", a déclaré Michael Saylor, interrogé sur la nomination de Kevin Warsh.

Les actions de la société ont chuté d'environ 47,5 % en 2025, tandis que les prix du bitcoin ont chuté de 6,4 %, reflétant l'exposition à effet de levier que l'action fournit à la crypto-monnaie.