Les pertes latentes des prêteurs privés américains s'aggravent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Patturaja Murugaboopathy

Les pertes latentes des prêteurs privés américains se sont aggravées au premier trimestre pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2022, tandis que le montant des revenus d'intérêts qu'ils ont perçus en nature, plutôt qu'en espèces, est resté élevé, selon des documents et des données examinés par Reuters.

Le crédit privé fait l'objet d'une surveillance accrue, car la hausse des coûts d'emprunt pèse sur certaines entreprises du marché intermédiaire et les investisseurs s'intéressent de plus près aux valorisations, aux créances non productives et aux demandes de rachat au sein des véhicules non cotés.

Une analyse de Reuters portant sur 51 sociétés de développement des entreprises (BDC) a montré que les pertes latentes agrégées s'élevaient à 2,35 % de la valeur nette d'inventaire au premier trimestre 2026, soit la plus forte baisse trimestrielle depuis le deuxième trimestre 2022.

Ces dépréciations interviennent alors que les revenus d'intérêts en nature (PIK) sont restés élevés, malgré un recul par rapport aux récents sommets.

Le PIK permet aux emprunteurs de différer le paiement des intérêts en espèces en les ajoutant au solde de leur dette. Une autre analyse de Reuters a révélé que les revenus d'intérêts PIK identifiables s'élevaient à environ 477 millions de dollars au cours du trimestre, en hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent, mais en dessous du pic atteint début 2025, qui était d'environ 633 millions de dollars.

Dans l'ensemble, ces chiffres suggèrent que les tensions se manifestent de deux manières: des revenus d'intérêts hors trésorerie élevés et des dépréciations plus importantes du portefeuille.

Les pertes latentes ne constituent pas des défauts de paiement, mais elles réduisent la valeur liquidative déclarée (NAV) et peuvent refléter des perspectives de recouvrement plus faibles. Certaines dépréciations peuvent être inversées, tandis que d'autres peuvent se transformer en pertes réalisées si les emprunteurs font défaut.

Les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis montrent qu’Investcorp Credit Management BDC ICMB.O a enregistré des pertes latentes équivalentes à 16,8 % de la VNI, FS KKR Capital Corp FSK.N à 6,7 % et Blue Owl Technology Finance OTF.N à 6,5 %.

Ares Capital Corp ARCC.O a déclaré 54 millions de dollars de revenus d'intérêts PIK au premier trimestre, FS KKR Capital 38 millions de dollars et Blue Owl Capital Corp OBDC.K 31,5 millions de dollars, comme le montrent également les documents déposés auprès de la SEC.

Fitch a averti que l'exposition croissante aux prêts assortis d'options de report ou de PIK pourrait peser sur la liquidité des BDC si les bénéfices en espèces s'avéraient insuffisants pour couvrir le paiement des dividendes.

« Le crédit privé entre dans son premier véritable cycle de crédit depuis la crise financière mondiale (Global Financial Crisis) », a déclaré Howard Mason, responsable de la recherche financière chez Renaissance Macro Research.

La hausse des coûts d'emprunt, l'affaiblissement des marchés de sortie et la pression liée à l'IA sur les valorisations des logiciels pèsent sur les opérations de 2021 fortement endettées, en particulier celles qui utilisent des structures PIK pour différer le paiement des intérêts en espèces, a ajouté M. Mason dans une note.