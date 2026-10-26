Les perspectives moroses de Musk pèsent sur les entreprises du « néocloud » alors que les inquiétudes liées à l'endettement s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des commentaires des analystes et des cours)

Les actions des entreprises du secteur du « néocloud » ont reculé lundi après que le directeur général de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que ce secteur pourrait être confronté à des consolidations et à des faillites, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant l’écart grandissant entre les investissements dans les infrastructures d’IA et la génération de revenus.

CoreWeave CRWV.O , devenu le symbole des inquiétudes croissantes liées aux dépenses massives en IA, a reculé de 1,6 %, tandis que Nebius Group NBIS.O a chuté de 4 % et IREN

IREN.O a perdu 1,5 %.

L'action d'Applied Digital APLD.O a reculé de 2 %.

Dans un message publié dimanche sur les réseaux sociaux, Musk a déclaré que les entreprises de « néocloud » allaient connaître une consolidation importante et des faillites, ajoutant que SpaceX SPCX.O n'achèterait aucune entreprise de ce secteur, qualifiant cela d'« inutile ».

« Plus de 200 entreprises de néocloud vont connaître une vague de faillites et de regroupements à grande échelle. Certaines s'en sortiront, mais elles ne seront pas nombreuses », a-t-il déclaré.

« Musk a raison. Il va falloir trouver une autre source de revenus et de bénéfices pour financer ces projets à l’avenir. Le coût du capital est trop élevé pour que les rendements soient attractifs », a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital à New York.

Dans un e-mail adressé à Reuters, un porte-parole de CoreWeave a indiqué que l’entreprise continuait de voir des opportunités pour financer sa croissance, soulignées par des atouts tels qu’une « technologie différenciée ».

Musk n’était pas le seul à mettre en garde contre les risques pesant sur le secteur.

Au début du mois, le cabinet d’études Gartner a indiqué que CoreWeave figurait en tête de la liste des quelque 100 « néoclouds » les plus exposés à l’endettement croissant, ajoutant que 80 % de ces entreprises pourraient cesser leurs activités de manière indépendante d’ici 2032.

Certaines sociétés de courtage s’attendent à ce que les dépenses en IA dépassent le billion de dollars l’année prochaine, ce qui renforce les inquiétudes des investisseurs quant aux répercussions d’une forte dépendance à l’endettement, à un moment où les actifs liés à l’IA subissent une dépréciation rapide et où les marchés anticipent de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

Les obligations de Nebius arrivant à échéance en 2034

63954QAQ9= et celles de CoreWeave 21873SAL2= arrivant à échéance en 2033 ont atteint des plus bas historiques en raison de ces inquiétudes.

CoreWeave, Nebius, Applied Digital et TeraWulf ont enregistré des pertes trimestrielles au cours de l’année écoulée, tandis qu’IREN n’a pas dégagé de bénéfices au cours des trois derniers trimestres, ce qui suscite des interrogations quant à leur rentabilité.

Les actions de CoreWeave, Nebius et IREN ont chuté de plus de 30 % rien que ce mois-ci. Les investisseurs ayant misé sur leur baisse ont engrangé au moins 6 milliards de dollars de bénéfices comptables.