Les perspectives économiques de la Suisse se sont détériorées en raison des droits de douane, selon la membre du conseil d'administration de la BNS, Petra Tschudin

Les perspectives économiques de la Suisse se sont détériorées en raison de la hausse significative des tarifs douaniers américains, a déclaré jeudi Petra Tschudin, membre du conseil d'administration de la Banque nationale suisse (BNS).

"Les perspectives pour la Suisse restent incertaines", a déclaré Tschudin dans des remarques préparées pour une conférence de presse après la décision de la BNS sur les taux .

"Les principaux risques sont la politique commerciale américaine et l'évolution de l'économie mondiale."