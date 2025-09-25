 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les perspectives économiques de la Suisse se sont détériorées en raison des droits de douane, selon la membre du conseil d'administration de la BNS, Petra Tschudin
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les perspectives économiques de la Suisse se sont détériorées en raison de la hausse significative des tarifs douaniers américains, a déclaré jeudi Petra Tschudin, membre du conseil d'administration de la Banque nationale suisse (BNS).

"Les perspectives pour la Suisse restent incertaines", a déclaré Tschudin dans des remarques préparées pour une conférence de presse après la décision de la BNS sur les taux .

"Les principaux risques sont la politique commerciale américaine et l'évolution de l'économie mondiale."

