Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture sans grand changement pour le Dow Jones .DJI (+0,08%), pour le Standard & Poor's-500 .SPX (-0,02%) et pour le Nasdaq (-0,04%).

* SECTEUR DES TECHNOLOGIES MÉDICALES - Le département américain du Commerce a annoncé mercredi avoir ouvert de nouvelles enquêtes sur l'importation d'équipements de protection individuelle, de matériel médical, de robots et de machines industrielles, qui pourraient servir de base à l'imposition de droits de douane plus élevés sur une large gamme de produits.

* INTEL INTC.O progresse de 1,36% en avant-Bourse, poursuivant ses gains de mercredi, où il a pris 6,41% à la suite d'une information de Bloomberg selon laquelle le fabricant de puces, en difficulté, a approché Apple AAPL.O pour obtenir un investissement de sa part à son capital.

* ORACLE ORCL.N vise à lever 18 milliards de dollars de dette, selon un document réglementaire publié mercredi, alors que la société envisage d'investir massivement dans la mise en place d'une infrastructure cloud afin de répondre à la demande croissante en matière d'intelligence artificielle.

* TESLA TSLA.O - Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD 002594.SZ a vendu le mois dernier trois fois plus de véhicules dans l'Union européenne (UE) qu'à la même période en 2024, dépassant pour une deuxième fois consécutive son rival Tesla, dont les ventes ont chuté en août de 36,6% dans le bloc, avec pour effet de voir sa part du marché européen passer en un an de 2% à 1,2%.

* CITIGROUP C.N a accepté de vendre une participation de 25% dans Grupo Financiero Banamex à une société détenue par le milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo et sa famille, pour une valeur de 42 milliards de pesos mexicains (2,28 milliards de dollars).

* QUALCOMM QCOM.O a annoncé mercredi une gamme de nouvelles puces pour PC et téléphones, dont une puce pour PC dotée d'une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour les entreprises qui, selon les analystes, serait la première du genre.

* WALT DISNEY DIS.N - Plusieurs investisseurs de Walt Disney ont demandé mercredi au géant des médias de partager les documents relatifs à la décision de sa chaîne ABC de suspendre l'émission de Jimmy Kimmel la semaine dernière après des commentaires de l'animateur au sujet du meurtre de l'activiste d'extrême droite Charlie Kirk.

