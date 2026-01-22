Les perspectives des entreprises européennes s'assombrissent légèrement, mais restent marquées par l'incertitude mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique) par Javi West Larrañaga

Les perspectives de santé des entreprises européennes se sont légèrement dégradées, selon les prévisions publiées jeudi, l'allègement des droits de douane américains étant contrebalancé par les tensions géopolitiques persistantes qui pèsent sur les alliances occidentales traditionnelles.

Les entreprises européennes devraient annoncer une baisse de 4,2 % des bénéfices du quatrième trimestre 2025, en moyenne, selon les données de LSEG I/B/E/S, ce qui est légèrement pire que la baisse de 4,1 % attendue par les analystes il y a une semaine.

Il s'agirait de la plus mauvaise performance bénéficiaire des sept derniers trimestres.

LES REVENUS SONT ÉGALEMENT TOUCHÉS

Le président américain Donald Trump a exclu mercredi de saisir le Groenland par la force et a déclaré qu'il n'imposerait pas de droits de douane de 10 % à huit alliés européens après avoir conclu un accord-cadre concernant l'île arctique.

Bien que les détails ne soient pas clairs, les nouvelles ont poussé les actions européennes à la hausse, l'indice STOXX 600 .STOXX augmentant d'environ 1 % alors que la saison actuelle des bénéfices prend de l'ampleur.

Néanmoins, les analystes et les investisseurs ont mis en garde contre l'autosatisfaction , mettant en garde contre l'approche imprévisible de l'administration Trump en matière de politique étrangère.

Les perspectives de revenus ont également été revues à la baisse et l'on s'attend désormais à une diminution de 3,5 % par rapport à l'année dernière, selon les données du LSEG. C'est pire que la baisse de 2,9 % attendue la semaine dernière.