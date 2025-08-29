Les perspectives de bénéfices pour le deuxième trimestre s'améliorent avec la publication de la plupart des rapports

Les principaux indices américains baissent; le Nasdaq perd ~1%

Le secteur technologique est le plus faible du S&P 500; l'énergie est en tête des gains

L'indice Euro STOXX 600 baisse de ~0,6%

Baisse du dollar; baisse du brut; baisse du bitcoin de ~3%; hausse de l'or de 0,9%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~4,22%

29 août

LES PERSPECTIVES DE BÉNÉFICES POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE S'AMÉLIORENT AVEC LA PUBLICATION DE LA PLUPART DES RAPPORTS Avec 489 des rapports du S&P 500 publiés pour le deuxième trimestre, Tajinder Dhillon, analyste principal chez LSEG, a noté une légère amélioration des perspectives pour le trimestre par rapport à la semaine précédente. L'une des dernières sociétés à avoir publié ses résultats, et l'une des plus attendues, est Nvidia , NVDA.O , qui a publié ses résultats mercredi en fin de journée, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice par action supérieurs aux attentes.

Au dernier pointage, les données combinées de LSEG, comprenant les résultats déclarés et estimés, montrent une croissance des bénéfices de 13,2 % d'une année sur l'autre, ou de 15,2 % si l'on exclut le secteur de l'énergie. À titre de comparaison, l'estimation de la croissance des bénéfices de vendredi dernier était de 12,9 %, ou de 14,9 % si l'on exclut le secteur de l'énergie, alors que 474 entreprises avaient publié leurs résultats.

Parmi les entreprises qui avaient déjà publié leurs résultats à temps pour le rapport de cette semaine, 79,6 % ont dépassé les estimations des analystes, contre une moyenne à long terme de 67,1 % et une moyenne de 76,4 % pour les quatre trimestres précédents.

En ce qui concerne les revenus, la croissance du T2 en glissement annuel est toujours attendue à 6,3 %, ou 7,5 % hors énergie, inchangée par rapport à la semaine précédente.

En ce qui concerne le troisième trimestre, le rapport de cette semaine fait état de 64 préannonces négatives de bénéfices par action contre 45 préannonces positives, soit un ratio négatif/positif (N/P) de 1,4. Il s'agit d'une légère amélioration par rapport au ratio N/P de 1,5 de la semaine dernière.

D'où vient l'amélioration des chiffres du deuxième trimestre? Avec une augmentation des bénéfices pondérés par les actions pour le S&P 500 depuis le début du trimestre de 536,3 milliards de dollars à 564,2 milliards de dollars, seuls trois des onze secteurs industriels du S&P 500 affichent des révisions à la baisse des estimations depuis le 1er mai.

Les perspectives pour les services publics .SPLRCU ont chuté de 4,8 % tandis que les perspectives pour les industries

.SPLRCI ont légèrement baissé de 0,2 %. De l'autre côté du spectre, les services de communication .SPLRCL ont enregistré la plus forte augmentation en pourcentage de leurs perspectives de bénéfices, soit 12,7 %.

(Sinéad Carew)

