Les perspectives annuelles inchangées de Medtronic assombrissent les résultats trimestriels optimistes

Les actions chutent de 2,6 % bien qu'elles aient dépassé les prévisions trimestrielles

L'entreprise s'attend à un impact de 300 millions de dollars des droits de douane au cours de l'exercice 2027

Le directeur général déclare que l'accord Danaher-Masimo ne modifiera pas le marché de la surveillance des patients à long terme

Medtronic MDT.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice et son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, grâceà une forte demande pour ses dispositifs cardiaques, mais ses actions ont chuté de 2,6% après que la société ait laissé inchangées ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année.

Les analystes ont déclaré que la réitération des prévisions en dépit de la performance trimestrielle impliquait une croissance plus faible pour le quatrième trimestre.

Le directeur financier Thierry Pieton a déclaré à Reuters que, bien que la société s'attende à une croissance de 6 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, les coûts fiscaux supplémentaires réduiront une partie de l'augmentation des bénéfices.

Medtronic s'attend également à un impact d'environ 300 millions de dollars des tarifs douaniers au cours de l'exercice 2027, contre environ 185 millions de dollars au cours de l'exercice 2026. Elle a maintenu sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 entre 5,62 et 5,66 dollars.

La société doit également faire face à une nouvelle attention sur son activité de surveillance des patients après que la société de sciences de la vie Danaher DHR.N a conclu un accord de 9,9 milliards de dollars pour acheter son rival Masimo MASI.O mardi.

Le segment de surveillance aiguë de Medtronic abrite ses systèmes d'oxymétrie de pouls et opère en duopole avec Masimo.

Le directeur général de Medtronic, Geoff Martha, a déclaré à Reuters que si l'intégration de Masimo pouvait créer des perturbations pour Danaher, il était peu probable que l'opération modifie la dynamique concurrentielle à long terme sur le marché de la surveillance des patients.

Danaher n'est pas présent sur le marché et achète une plateforme mature, a-t-il déclaré.

Les ventes du segment cardiovasculaire de Medtronic ont bondi de 13,8 % pour atteindre 3,46 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à la forte demande pour son portefeuille d'ablation par champ pulsé ( PFA ).

Bien que les ventes mondiales de dispositifs d'ablation cardiaque de Medtronic aient augmenté de 80 % au cours du trimestre, y compris l'ablation par champ pulsé, la croissance n'a pas répondu aux attentes des acheteurs, ce qui alimente l'idée que le marché de l'ablation par champ pulsé s'est ralenti au cours des derniers mois, a déclaré Christian Moore, analyste chez Bernstein.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestres'est élevé à 9,02 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 8,91 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Medtronic a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 1,36 $ par action, supérieur aux estimations de 1,33 $ par action.