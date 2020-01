Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les personnels d'Air France demandent la suspension des vols de la compagnie vers la Chine Reuters • 30/01/2020 à 12:10









PARIS, 30 janvier (Reuters) - Les représentants syndicaux des personnels navigants commerciaux (PNC) d'Air France AIR.PA ont demandé à la direction l'arrêt des vols de la compagnie à destination de la Chine en raison de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris jeudi de sources syndicales. Un porte-parole de la compagnie a déclaré à Reuters qu'Air France suivait "la situation en temps réel, laquelle évolue rapidement" et que la santé et la sécurité de ses personnels restaient "ses priorités absolues". (Laurence Frost et Caroline Pailliez)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.34% AIRBUS Euronext Paris -1.65%