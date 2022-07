Les performances des hedge funds en territoire négatif pour juin

(NEWSManagers.com) - Les hedge funds n'ont pas réussi à couvrir leurs investisseurs durant la baisse de juin. Le principal indice investissable du secteur, le HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, a perdu 2,6 % en juin, la plus forte baisse depuis mars 2020.

La chute a principalement touché les fonds exposés aux marchés émergents (-4,90%), les stratégies actions (-4,54%), et les spécialistes event driven (-4,14%). Rares sont les processus d'investissement qui ont su rester positifs. On retrouve toutefois les fonds de trading macro (+1,71%), de forex (+1,76%) et surtout actions santé (+2,17%). Sur les six premiers mois de l'année, la macro est à l'honneur, avec +34 % pour les fonds de commodités, et +18,8% pour les fonds systématiques diversifiés.

Au global, les gains se sont davantage concentrés dans les sociétés de grandes tailles, car la même composition d'indice pondérée par les encours, le HFRI Asset Weighted Composite Index, n’a baissé que de -0,9 % pour le mois et a gagné +1,55 % jusqu’à la mi-année 2022.