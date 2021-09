Les PDG du luxe ont acheté dans le creux des actions LVMH et Kering

Le PDG de LVMH a acheté des actions pour 71,6 millions d'euros quand le PDG de Kering a, de son côté, acheté des actions pour 24,3 millions d'euros. (© DR)

Après un parcours boursier exceptionnel, les grandes valeurs de luxe ont connu mi-août un passage à vide provoqué par leur forte exposition à la Chine. Les dirigeants de LVMH et Kering en ont profité pour acquérir des titres sur le marché.

Le PDG de LVMH, Bernard Arnault, a acheté, via le holding Christian Dior, 80.913 actions le 19 août dernier à 617,94 euros l'unité et 35.000 titres le 20 août à 617,72 euros, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global de 71,6 millions d'euros.

Le PDG de Kering, François-Henri Pinault, a lui aussi acheté via le holding Artemis 32.000 actions de son entreprise le 30 août à 759,63 euros l'unité. Soit un montant de 24,3 millions d'euros.

À fin décembre 2020, le groupe familial Arnault possédait 47,48% du capital de LVMH (47,35% un an plus tôt) et 63,46% des droits de vote. Les salariés détenaient 0,14%. A cette date, la famille Pinault détenait via Artemis 41,41% du capital du capital de Kering (40,97% un an plus tôt) et 58,17% des droits de vote (58,13% fin 2019). Les salariés possédaient 0,11% des actions.

Après avoir inscrit des plus hauts historiques, les deux valeurs de luxe ont perdu 15% et 19% en cinq séances, entre le 13 et le 20 août derniers. Les titres ont rebondi de près de 10% depuis.

Risque chinois

La brusque baisse des cours est venue des inquiétudes liées au marché chinois qui représente désormais plus de 35% des ventes et le premier vecteur de la croissance constatée dans le secteur. Les autorités du pays ont en effet annoncé leur volonté redistributive des