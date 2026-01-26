Les pays européens renforcent leur engagement en faveur de l'énergie éolienne en promettant 100 GW

Les pays européens s'engagent à produire 100 GW d'énergie éolienne en mer lors du sommet de Hambourg

Cet engagement s'inscrit dans le cadre de l'objectif de 300 GW d'ici 2050 dans le sillage du conflit entre la Russie et l'Ukraine

WindEurope promet des réductions de coûts, la création de 91 000 emplois et une activité économique de 1 000 milliards d'euros

La Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Danemark et d'autres pays européens ont signé un pacte sur l'énergie propre lors d'un sommet sur la mer du Nord à Hambourg lundi, s'engageant à fournir 100 gigawatts (GW) de capacité éolienne en mer par le biais de projets conjoints à grande échelle.

L'accord, qui contraste fortement avec l'opposition du président américain Donald Trump à l'énergie verte, indique que les gouvernements d'Europe occidentale et septentrionale restent attachés à l'énergie éolienne en tant que moyen de renforcer la sécurité énergétique.

Lors du Forum économique mondial de Davos la semaine dernière, Donald Trump a amplifié ses critiques à l'égard de la transition del 'Europe vers une énergie à faible teneur en carbone, affirmant que les pays qui dépendent des éoliennes perdent de l'argent.

L'ÉNERGIE VERTE RÉDUIT LA DÉPENDANCE DE L'EUROPE À L'ÉGARD DES IMPORTATIONS

"L'énergie verte n'est pas seulement bonne pour notre planète, elle renforce notre sécurité énergétique", a déclaré la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, après la signature d'un accord bilatéral sur l'énergie éolienne en mer avec l'Allemagne.

"En investissant dans l'éolien en mer, nous réduisons notre dépendance à l'égard des importations et nous prenons le contrôle de notre avenir énergétique."

La fin de la dépendance à l'égard de l'énergie russe, en particulier, est l'un des principaux objectifs de l'Europe.

Lundi, les États membres de l'Union européenne ont donné leur accord final à l'interdiction des importations de gaz russe d'ici fin 2027, rendant ainsi juridiquement contraignante la rupture avec leur ancien principal fournisseur, près de quatre ans après l'invasion totale de l'Ukraine par Moscou .

Un nouveau déséquilibre vient toutefois assombrir les efforts en faveur de la souveraineté énergétique. En 2025, l'UE s'est procuré 27 % de ses importations totales de gaz et de GNL auprès des États-Unis, avec lesquels les liens de l'Europe sont de plus en plus tendus. D'après l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, les nouveaux contrats de GNL pourraient porter ce pourcentage à 40 % d'ici à 2030.

L'engagement de stimuler la collaboration transfrontalière fait partie de l'objectif convenu par les pays de la mer du Nord en 2023 de disposer d'une capacité éolienne en mer de 300 GW d'ici à 2050.

Le lobby industriel WindEurope a déclaré que ses entreprises membres s'étaient engagées à réduire les coûts, à créer 91 000 emplois et à générer 1 000 milliards d'euros (1 200 milliards de dollars) d'activité économique.

L'ajout de 100 GW en mer transformerait le marché européen de l'électricité, car la région dispose actuellement d'une capacité éolienne installée de 258 GW, à la fois sur terre et en mer, qui fournit 19 % de l'électricité consommée en Europe, selon les données de WindEurope.

Cette évolution pourrait profiter aux fabricants de technologies de réseau tels que Siemens Energy EN1n.DE et GE Vernova GEV.N , aux développeurs de projets tels que RWE

RWEG.DE et Orsted ORSTED.CO , ainsi qu'aux fabricants d'éoliennes tels que Vestas VWS.CO .

LES PARTENARIATS EUROPÉENS RENDENT L'ÉOLIEN EN MER INTERNATIONAL

National Grid NG.L du Royaume-Uni et TenneT Allemagne ont déclaré qu'ils allaient s'associer pour développer une liaison électrique reliant les parcs éoliens offshore britanniques et allemands en mer du Nord afin d'approvisionner les deux pays.

L'Allemagne et le Danemark ont convenu de partager les coûts de financement d'un parc éolien au large de l'île danoise de Bornholm, qui devrait alimenter quelque 3 millions de foyers.

L'accord de lundi, dont un projet a été rapporté par Reuters la semaine dernière, a été signé à Hambourg par la Grande-Bretagne, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Islande, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Norvège.

"En planifiant ensemble l'expansion, les réseaux et l'industrie et en les mettant en œuvre au-delà des frontières, nous créons une énergie propre et abordable, nous renforçons notre base industrielle et nous augmentons la souveraineté stratégique de l'Europe", a déclaré la ministre allemande de l'économie, Katherina Reiche.

Par ailleurs, Katherina Reiche a dévoilé des plans visant à relancer les appels d'offres allemands en matière d'énergie éolienne en mer, qui sont au point mort, grâce à un ensemble de mesures visant notamment à garantir aux investisseurs des revenus d'électricité plus fiables.

Grâce à l'introduction de "contrats de différence", les investisseurs recevront une compensation lorsque les prix du marché de l'électricité tomberont en dessous d'un prix de référence convenu. Lorsque les prix dépassent cette référence, ils rembourseront une partie de leurs revenus.

L'Allemagne doit redoubler d'efforts après que deux récents appels d'offres concernant l'énergie éolienne en mer n'ont attiré aucune offre, alors que la Grande-Bretagne et l'Irlande ont mené des projets couronnés de succès, a déclaré Katherina Reiche.

La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle signerait également d'autres accords avec des groupes plus restreints de nations participantes afin de promouvoir un développement plus efficace des projets transfrontaliers et des infrastructures permettant de créer des parcs éoliens en mer directement connectés à plusieurs pays.

Ce mois-ci, la Grande-Bretagne a obtenu un record de 8,4 GW de capacité éolienne offshore potentielle lors de sa dernière vente aux enchères d'électricité.

(1 $ = 0,8409 euros)