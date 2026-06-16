“Les pays en développement ne confieront pas entièrement leur sécurité énergétique aux États-Unis”, déclare le directeur financier de Cheniere Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations et des précisions à partir du deuxième paragraphe) par Curtis Williams

Cheniere Energy LNG.N ne s'attend pas à ce que les pays en développement comptent uniquement sur les États-Unis pour leur sécurité énergétique, a déclaré mardi son directeur financier, Zach Davis.

“Je ne vois pas beaucoup de pays en développement, surtout en ce moment, confier à 100 % leur sécurité énergétique aux États-Unis”, a déclaré M. Davis lors d’une conférence sur l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction à Houston.

Ses commentaires intervenaient alors que des détails commençaient à filtrer concernant un accord provisoire visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran et à rouvrir le détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique qui acheminait environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz avant d’être bloquée par le conflit au début de cette année. Les exportations de GNL du Qatar, qui transitent par ce détroit, ont été gravement perturbées depuis lors.

M. Davis a déclaré que la diversification de l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié était essentielle pour les économies émergentes, car elle contribuait à garantir des prix abordables et à réduire les risques liés à l’approvisionnement. Il a ajouté que le Qatar jouait un rôle important sur les marchés mondiaux du GNL et a indiqué que Cheniere se réjouirait de son retour à part entière, car cela renforcerait la diversité de l’offre.

Le prix du GNL qatari est généralement indexé sur le Brent, contrairement aux cargaisons américaines qui sont liées aux prix du gaz du Henry Hub, ce qui offre aux acheteurs un éventail plus large d’options tarifaires, a expliqué M. Davis.

Cheniere, premier exportateur de GNL aux États-Unis et deuxième producteur mondial, privilégie la croissance de la demande à long terme plutôt que les gains à court terme liés à la hausse des prix du GNL, a-t-il ajouté.

“Créer de la demande est plus important que de réaliser des marges dans le contexte actuel des prix”, a déclaré M. Davis.

Il a précisé que la société restait rigoureuse dans sa stratégie d’expansion, en privilégiant la valeur pour les actionnaires plutôt que la taille.

Bien que Cheniere dispose des capacités financières nécessaires pour financer une expansion de 20 milliards de dollars, elle a choisi d’approuver un projet d’extension plus modeste, d’environ 6 milliards de dollars, sur son site de Sabine Pass.

“Nous nous concentrons sur la création de valeur, et non sur la conquête du titre de plus grande entreprise de GNL au monde”, a déclaré M. Davis.