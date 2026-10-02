Les pays du G7 vont libérer 100 millions de barils sous quatre mois, selon un communiqué

Les ‌dirigeants du G7 sont convenus vendredi ​de libérer leurs réserves stratégiques de produits pétroliers "jusqu'à 100 millions de barils, sous 4 ​mois" face à la crise énergétique mondiale, peut-on ​lire dans un communiqué.

La ⁠France assure actuellement la présidence du G7 ‌et le chef de l'Etat français, Emmanuel Macron, a présidé vendredi ​une visioconférence ‌sur la situation énergétique mondiale ⁠avec ses homologues, en coordination avec l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

"Nous sommes d'accord pour travailler ⁠de manière ‌coordonnée pour contribuer à la ⁠baisse des prix des produits pétroliers, ‌notamment du diesel", précise le ⁠communiqué du G7, relayé par la ⁠présidence française.

Trois ‌décisions ont ainsi été prises :

- "flexibiliser la production ​pour produire au ‌maximum de nos capacités de nos raffineries.

- libérer nos réserves ​stratégiques jusqu'à 100 millions de barils, sous 4 mois, avec ⁠nos partenaires, sous la coordination de l'Agence internationale de l'énergie.

- ne prendre aucune mesure de restriction des échanges de produits énergétiques et pétroliers entre pays partenaires."

(Nicolas Delame et ​Sophie Louet)