Les pays de l'UE et les législateurs parviennent à un accord provisoire sur des règles édulcorées en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'UE accepte d'assouplir les règles sur l'IA et de reporter l'application de dispositions clés

* Les règles relatives aux systèmes à haut risque sont reportées à fin 2027

* Les détracteurs craignent que ces changements n'affaiblissent les protections

(Ajout de commentaires de législateurs, de groupes technologiques et de défense des consommateurs aux paragraphes 10, 11 et 13, détails au paragraphe 7) par Foo Yun Chee

Les pays de l'UE et les législateurs du Parlement européen ont convenu jeudi d'assouplir les règles historiques sur l'intelligence artificielle, notamment en reportant leur mise en œuvre, une décision qui, selon les critiques, montre que l'Europe cède face aux géants de la tech.

Cet accord provisoire, qui doit encore être approuvé officiellement par les gouvernements de l'UE et le Parlement européen dans les mois à venir, est le fruit de neuf heures de négociations.

“L'accord conclu aujourd'hui sur la loi sur l'IA soutient considérablement nos entreprises en réduisant les coûts administratifs récurrents”, a déclaré Marilena Raouna, vice-ministre chypriote des Affaires européennes, dans un communiqué. Chypre assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'UE.

Les modifications apportées à la loi sur l'IA, qui est entrée en vigueur en août 2024 avec une mise en œuvre progressive de ses dispositions clés, s'inscrivent dans le cadre d'une initiative plus large de la Commission européenne visant à simplifier une série de nouvelles règles numériques.

Cette initiative de simplification fait suite aux plaintes des entreprises concernant le chevauchement des réglementations et les formalités administratives qui entravent leur capacité à rivaliser avec leurs concurrents américains et asiatiques.

REPORT

Les gouvernements et les législateurs de l'UE ont convenu de reporter au 2 décembre 2027 l'application des règles relatives aux systèmes d'IA à haut risque, tels que ceux impliquant la biométrie ou liés aux infrastructures critiques et à l'application de la loi, alors que la date limite initiale était fixée au 2 août de cette année.

Ils ont également convenu d'exclure les machines de la loi sur l'IA, car celles-ci sont déjà soumises à des règles sectorielles, à la suite d'appels lancés par des entreprises telles que l'allemande Siemens SIEGn.DE et la société néerlandaise ASML ASML.AS .

Un accord a également été trouvé sur l'interdiction des pratiques d'IA qui créent des images sexuellement explicites non autorisées, une mesure répondant à ce type de contenu généré par le chatbot Grok de xAI d'Elon Musk sur X et aux deepfakes à caractère sexuel produits par Grok. L'interdiction s'appliquera à partir du 2 décembre.

“D’ici la fin de l’année, tout le monde, mais surtout les femmes et les filles, sera à l’abri des horribles applications de « nudification » largement disponibles sur le marché de l’UE. Aujourd’hui, nous mettons clairement un terme à ce type de violence contre les personnes et les enfants”, a déclaré la députée néerlandaise Kim van Sparrentak.

Le député Michael McNamara, qui a mené les négociations pour le Parlement, a déclaré que l'interdiction à l'échelle de l'UE des applications de « nudification » protégera les femmes et les jeunes contre l'utilisation abusive de leur image et l'atteinte à leur dignité.

“Je me réjouis également que cela simplifie les procédures pour les développeurs et les distributeurs européens qui souhaitent commercialiser leurs produits, tout en protégeant les consommateurs”, a-t-il déclaré à Reuters.

Le tatouage numérique obligatoire des contenus générés par l'IA s'appliquera à partir du 2 décembre.

L'Organisation européenne des consommateurs a déploré l'affaiblissement de la loi sur l'IA, tandis que le groupe de lobbying technologique CCIA a estimé que les législateurs et les gouvernements auraient dû aller plus loin.

Les règles sur l'IA, motivées par des inquiétudes concernant l'impact de cette technologie sur les enfants, les travailleurs, les entreprises et la cybersécurité, restent considérées comme les plus strictes au monde, même après ces modifications.