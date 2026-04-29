Les pays de l'UE et les législateurs ne parviennent pas à s'entendre sur des règles assouplies en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les pays de l'UE et les législateurs du Parlement européen ne sont pas parvenus à trouver un accord sur des règles historiques assouplies en matière d'intelligence artificielle après 12 heures de négociations mardi, et reprendront les discussions le mois prochain. Les modifications apportées à la loi sur l'IA, qui est entrée en vigueur en août 2024 et dont les éléments clés doivent être mis en œuvre par étapes à partir de cette année, s'inscrivent dans le cadre de l'Omnibus numérique de la Commission européenne, qui vise à simplifier une multitude de réglementations dans le secteur numérique afin d'aider les entreprises à rattraper leur retard sur leurs concurrents américains et asiatiques.

Les règles européennes en matière d'IA, considérées comme les plus strictes au monde, ont été adoptées dans un contexte d'inquiétudes concernant l'impact de cette technologie sur les enfants, les travailleurs, les entreprises et la cybersécurité.

"Il n'a pas été possible de parvenir à un accord avec le Parlement européen", a déclaré un responsable chypriote. Chypre assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'UE.

La députée néerlandaise Kim van Sparrentak a critiqué l'échec des négociations.

"Les géants de la tech sont probablement en train de sabrer le champagne. Tandis que les entreprises européennes soucieuses de la sécurité et qui ont fait leur travail se retrouvent désormais confrontées à un chaos réglementaire", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Des personnes ayant une connaissance directe des négociations ont indiqué que le prochain cycle de discussions aurait probablement lieu dans deux semaines.

Selon eux, les négociations, qui ont débuté mardi à 11 h 00 GMT, ont été bloquées par certains pays et certains législateurs qui ont insisté pour que les secteurs déjà soumis à des réglementations sectorielles, telles que les règles de sécurité des produits, soient exemptés de la législation sur l'IA.

La réglementation sur l'IA impose des exigences plus strictes concernant l'utilisation de cette technologie dans des domaines "à haut risque" tels que l'identification biométrique, l'approvisionnement en services publics, la santé, la solvabilité et l'application de la loi.

Le paquet Omnibus comprend également le règlement général sur la protection des données (RGPD), la directive "e-Privacy" et la loi sur les données, entre autres.

Les modifications proposées à ces réglementations et à la loi sur l'IA ont suscité des critiques de la part des militants pour la protection de la vie privée et des groupes de défense des droits civiques, qui leur reprochent de céder aux grandes entreprises technologiques.