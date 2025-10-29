Les patrons du crédit privé répondent à la "désinformation" concernant la faillite de First Brands

Apollo, Ares et Blackstone comparaissent devant la Chambre des Lords britannique

Les faillites de First Brands et de Tricolor attirent l'attention sur le crédit privé

Les dirigeants affirment que, contrairement aux banques, leurs entreprises n'étaient pas exposées

Blackstone BX.N Apollo

APO.N et Ares ARES.N n'avaient aucune exposition aux entreprises américaines First Brands et Tricolor au moment de leurs faillites, ont déclaré des cadres mercredi, arguant que l'industrie du crédit privé avait été injustement liée à ces effondrements.

Les faillites du fournisseur de pièces automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor ont ébranlé les marchés de la dette et placé sous les feux de la rampe le secteur du crédit privé, qui connaît une croissance rapide.

Plusieurs banques, dont la banque américaine Jefferies

JEF.N , ont signalé leur exposition à First Brands, tandis que la banque britannique Barclays BARC.L a déclaré la semaine dernière qu'elle avait pris une charge de 110 millions de livres sur l'effondrement de Tricolor.

Tristram Leach, co-responsable du crédit européen chez Apollo Global Management, a déclaré que First Brands était "principalement financée" par des prêts du marché public, des prêts qui sont généralement arrangés par les banques.

Blair Jacobson, co-président d'Ares Management, a déclaré que seuls 2 % du bilan de First Brands, qui s'élève à près de 12 milliards de dollars, étaient liés à des crédits privés.

"Il y a eu beaucoup de désinformation sur ce crédit", a déclaré Daniel Leiter, directeur général de Blackstone, à une commission de la Chambre des Lords britannique chargée d'étudier l'essor des marchés privés.

M. Jacobson a déclaré aux législateurs que si Ares avait envisagé de soutenir l'une ou l'autre entreprise, "nous ne serions pas allés très loin" parce que First Brands était cyclique et exposée à un consommateur faible, tandis que Tricolor avait une base de clients de faible qualité.

LES RÉGULATEURS S'INTÉRESSENT DE PLUS PRÈS AU CRÉDIT PRIVÉ

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré la semaine dernière que la banque prévoyait une enquête plus détaillée sur les effondrements.

M. Bailey a déclaré qu'il existait des parallèles avec les premiers stades de la crise financière mondiale et que la BoE prévoyait d'effectuer un "test de résistance" avec le secteur du capital-investissement et du crédit.

D'autres autorités de surveillance, telles que la Banque centrale européenne , souhaitent également améliorer la visibilité du crédit privé et d'autres parties du secteur dit "bancaire parallèle", car elles craignent l'apparition de risques qu'elles connaissent moins bien.

Mercredi, les dirigeants du crédit privé ont répondu à la question de savoir si l'énorme croissance du secteur posait des risques plus larges.

M. Leiter, de Blackstone, a déclaré que le crédit privé était fondamentalement plus sûr que le financement bancaire, qui risquait une contagion plus large, et a indiqué que les prêteurs traditionnels opéraient souvent avec un effet de levier dix fois supérieur à celui d'un fonds de crédit privé.

Le directeur général de la banque Standard Chartered

STAN.L , Bill Winters, a tenu des propos similaires au début de la semaine , affirmant que les régulateurs devraient se préoccuper davantage des banques systémiques que du crédit privé.

M. Leach d'Apollo a également été interrogé par les législateurs britanniques mercredi sur les rapports des médias selon lesquels sa société avait pris une position courte - ou parié contre - la dette de First Brands, mais il n'a pas répondu à la question.