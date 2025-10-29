Les patrons du crédit privé critiquent la "désinformation" concernant la faillite de First Brands

(Corrige le paragraphe 5 pour supprimer la référence à Barclays qui n'avait pas d'exposition à First Brands)

Apollo Global Management

APO.N , Blackstone BX.N et Ares Management ARES.N n'avaient aucune exposition aux sociétés américaines First Brands et Tricolor au moment de leurs faillites, ont déclaré des dirigeants mercredi, accusant la désinformation d'avoir lié le crédit privé à leur effondrement.

"Il y a eu beaucoup de désinformation sur ce crédit", a déclaré Daniel Leiter, directeur général principal chez Blackstone, aux législateurs britanniques lors d'une audition sur l'essor des marchés privés et leur financement des entreprises.

Tristram Leach, d'Apollo, a déclaré que les prêts bancaires étaient "principalement" la source de financement du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor.

L'effondrement de ces deux sociétés a ébranlé les marchés de la dette et focalisé l'attention sur le crédit privé, un marché en pleine expansion sur lequel les entreprises ont emprunté massivement auprès d'établissements non bancaires au cours des dernières années.

Plusieurs banques, dont Jefferies, ont fait état d'une exposition à First Brands .