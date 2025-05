Ils militent donc pour des changements, notamment pour les véhicules de petites tailles. Pour justifier ses propos, Luca de Meo, le directeur général de Renault, estime qu'entre " 2015 et 2030, le coût d'une Clio aura augmenté de 40 %. Cette augmentation est à 92,5 % attribuable à la réglementation ".

Selon des données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, entre 2019 et 2024, les immatriculations de véhicules neufs ont chuté de 30,69 % dans l'Union européenne, en passant de 15,34 à 10,63 millions d'unités. Et, selon John Elkann ça pourrait être pire dans les années à venir avec un marché divisé par deux d'ici à 2035. Pour essayer de relancer le marché, ils misent sur les petits modèles accessibles mais se heurtent à un problème de réglementation en Europe.

(AOF) - Lors d’une interview croisée, accordée au quotidien Le Figaro, les patrons de Stellantis et Renault s’inquiètent de la situation du marché automobile européen. Pour John Elkann, le président de Stellantis, « 2025, c’est un moment charnière. Le marché chinois va dépasser ceux de l’Europe et des États-Unis réunis. L’Europe doit choisir si elle veut encore être une terre d’industrie automobile ou un simple marché ». Pour les deux patrons il y a urgence car l’Europe est la seule zone géographique qui n’a pas retrouvé ses niveaux de ventes d’avant la Covid-19.

Les patrons de Stellantis et Renault parlent d'une même voix et réclament des changements en Europe

