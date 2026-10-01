Les patrons d'ASML et de Michelin rejoignent le conseil d'administration d'Airbus

Le groupe aéronautique renouvelle ainsi sa gouvernance après le départ de René Obermann. C'est Amparo Moraleda qui prend la présidence du conseil.

Airbus annonce le départ de René Obermann de son conseil d'administration à compter du 1er octobre 2026 afin qu'il se consacre à son mandat chez SAP. Amparo Moraleda lui succède à la présidence, comme prévu.

Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, est coopté pour achever le mandat de René Obermann et sollicitera un mandat de 3 ans lors de l'assemblée générale annuelle (AG) d'avril 2027.

Florent Menegaux, directeur général de Michelin, a été choisi pour succéder à Jean-Pierre Clamadieu, qui ne sollicitera pas de nouveau mandat à l'expiration du sien en 2027. Amparo Moraleda et Oliver Zipse demanderont également le renouvellement de leur mandat pour 3 ans.

Enfin, Mark Dunkerley devient président du comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance ainsi qu'administrateur indépendant référent, succédant à Amparo Moraleda dans ces fonctions.

Le titre de l'avionneur européen a reculé de 2,6% aujourd'hui.