Les particuliers restent fermes sur l'argent alors que les métaux précieux se redressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions américaines sont presque stables

*

Les valeurs financières sont en tête des baisses du S&P 500; les valeurs technologiques sont en tête des hausses

*

Le STOXX 600 clôture en hausse de 0,6%

*

Baisse du dollar et du bitcoin ; hausse du brut et de l'or

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en baisse à 4,02%

LES PARTICULIERS RESTENT FERMES SUR L'ARGENT ALORS QUE LES MÉTAUX PRÉCIEUX SE REDRESSENT

La demande des particuliers pour les actions américaines a été robuste au cours des deux dernières semaines, selon les données de Vanda Research, avec des véhicules d'investissement liés à l'argent qui ont connu un fort intérêt alors que les prix des métaux précieux comme l'or et l'argent ont atteint des sommets.

Les fonds liés aux métaux précieux tels que le iShares Silver Trust SLV.P "ont suscité beaucoup d'attention", déclare Eric Liu, responsable de la recherche chez Vanda dans une note datée de mercredi.

L'afflux de capitaux pour le produit s'est élevé à 165 millions de dollars au cours des deux dernières semaines, contre une moyenne de 42 millions de dollars sur six mois, ce qui, selon M. Liu, "concentre l'exposition des particuliers dans un véhicule liquide de métaux précieux".

Tout en étant haussiers sur l'argent, les investisseurs particuliers ont semblé associer ces positions à un pari baissier sur les mineurs. Les flux entrants dans Direxion Junior Gold Miners Bear 2x JDSP.P ont également été importants au cours des deux dernières semaines, avec des entrées de 30 millions de dollars contre une moyenne de 4 millions de dollars sur six mois.

Selon M. Liu, de fortes entrées peuvent signifier "un positionnement des particuliers pour des baisses tactiques dans les mineurs d'or juniors, même si le leadership des métaux précieux se maintient à/près des records".

Les prix de l'or au comptant XAU= restent à des niveaux record jeudi, tandis que l'argent au comptant XAG= est en baisse.

D'autres mouvements notables parmi les investisseurs de détail ont eu lieu dans Rigetti Computing RGTI.O , qui a vu des entrées de fonds de 296 millions de dollars au cours des deux dernières semaines contre une moyenne de 58 millions de dollars sur six mois, ce qui indique un fort intérêt pour les actions liées à l'informatique quantique.

