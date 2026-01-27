Les particuliers américains achètent des ETF sur l'argent plus rapidement que les valeurs technologiques favorites, selon Vanda Research

L'appétit des traders particuliers pour l'argent ne montre aucun signe de ralentissement sur le marché boursier américain, avec des flux qui rivalisent désormais avec les transactions technologiques populaires, a déclaré Vanda Research.

Les investisseurs individuels ont acheté en net environ 171 millions de dollars d'iShares Silver Trust SLV.P lundi, soit près du double du pic de 93 millions de dollars atteint en une journée lors de la compression sur l'argent de 2021, lorsque les investisseurs se sont regroupés sur Reddit pour faire grimper GameStop GME.N et l'argent XAG= , a déclaré la société d'analyse.

"La chasse à l'argent est maintenant plus intense que le commerce classique de l'IA", a déclaré Ashwin Bhakre, chef de produit chez Vanda Research, notant que le volume d'échanges de iShares Silver Trust SLV.P était plus de 11 fois supérieur à son rythme habituel, dépassant l'augmentation d'environ sept fois constatée pour Nvidia.

L'intérêt combiné des particuliers et des institutions a porté le volume d'iShares Silver Trust SLV.P à plusieurs fois celui du SPDR S&P 500 ETF Trust SPY.P , largement négocié, ce mois-ci, selon les données du LSEG.

Certains investisseurs ont également parié contre la reprise. Le ProShares Ultrashort Silver ETF ZSL.P , qui suit deux fois l'inverse d'un indice de l'argent, a connu une activité de transactions environ quatre fois plus élevée que d'habitude, a déclaré Vanda, ce qui montre un fort intérêt de la part des particuliers pour les paris sur la baisse des prix de l'argent.

La frénésie de la vente au détail s'est également propagée aux actions minières. Hecla Mining HL.P et Coeur Mining

CDE.P ont fait leur entrée dans le top 50 des noms les plus activement négociés, selon Vanda.

Les prix de l'argent ont triplé au cours de l'année écoulée , dépassant les 100 dollars l'once, sous l'effet conjugué de la spéculation de détail, des achats dynamiques et de la pénurie persistante de l'offre physique.