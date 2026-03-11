Les parlementaires démocrates demandent un réexamen des dossiers du ministère de la Justice impliquant le frère de Pam Bondi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires du porte-parole du ministère de la Justice et du porte-parole de l'inspecteur général au paragraphe 5) par David Thomas

Deux parlementaires démocrates ont demandé mercredi à l'inspecteur général du ministère de la Justice des États-Unis de vérifier si la ministre de la Justice Pam Bondi s'est récusée à juste titre dans des affaires impliquant des clients de son frère Brad Bondi, associé d'un cabinet d'avocats réputé.

Le sénateur Adam Schiff et le représentant Dave Min ont demandé à l'inspecteur général adjoint du ministère de la Justice, William Blier, de vérifier si Pam Bondi s'est récusée de manière adéquate dans les affaires impliquant son frère et si le ministère a mis en œuvre les mesures de protection adéquates.

Ils ont déclaré n'avoir jamais reçu de réponse à une lettre datée du 16 décembre demandant à la ministre de la Justice et à son adjoint Todd Blanche quelles mesures étaient prises dans les affaires "dans lesquelles l'implication de Brad Bondi est susceptible de poser un conflit d'intérêts pour la ministre de la Justice."

Brad Bondi et son cabinet d'avocats Paul Hastings n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Brad Bondi copréside la pratique des enquêtes et de la défense des délits en col blanc du cabinet.

Le porte-parole du ministère de la Justice, Gates McGavick, a déclaré que les décisions affectant les clients de Brad Bondi "ont été prises par les voies appropriées et que la ministre de la Justice n'y a joué aucun rôle." Un porte-parole du bureau de l'inspecteur général du ministère de la Justice s'est refusé à tout commentaire.

Schiff et Min ont déclaré dans leur lettre à Blier que Bondi avait publié en janvier sur LinkedIn plusieurs victoires que lui et son équipe avaient remportées en 2025, notamment au nom du fondateur de Nikola, Trevor Milton, qui avait été condamné pour fraude en 2022 et gracié par le président Donald Trump l'année dernière.

D'autres accusés représentés par Bondi ont vu leurs affaires pénales retardées inutilement ou abandonnées, ont déclaré Schiff et Min.

"Étant donné la tendance troublante du ministère à intervenir à plusieurs reprises ou à rejeter des affaires impliquant Brad Bondi, nous craignons que les fonctionnaires du ministère de la Justice, y compris la ministre de la Justice, n'aient pas réussi à garantir l'indépendance des mécanismes de responsabilité internes", ont écrit Schiff et Min.