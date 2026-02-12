Les paris sur les options concernant les fluctuations des actions liées aux bénéfices rapportent des gains importants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Saqib Iqbal Ahmed

Une stratégie d'options qui mise sur le fait que les actions enregistrent des mouvements plus importants que prévu lors de la publication des résultats des entreprises a été exceptionnellement performante au cours de la saison des résultats, selon les données du service d'analyse d'options ORATS.

L'achat d'options à cheval sur les sociétés américaines ayant publié leurs résultats au cours des quatre dernières semaines - une stratégie qui combine l'achat d'une option de vente et d'une option d'achat - a porté ses fruits ce trimestre, selon les données d'ORATS.

Les options d'achat confèrent le droit d'acheter des actions à un prix fixe dans le futur et les options de vente offrent le droit de vendre des actions. La détention de ces deux contrats permet aux traders de profiter des fluctuations plus importantes que prévu des actions après la publication des résultats, sans avoir à se prononcer sur la direction que prendra l'action après la publication des résultats.

Au cours des quatre dernières semaines, les options à cheval sur les sociétés américaines publiant leurs résultats ont généré un rendement moyen de 45 %, selon les données de l'ORATS. C'est bien plus que le rendement moyen de 2 % enregistré au cours des 12 derniers trimestres.

"La saison a été très bonne pour les propriétaires de straddles", a déclaré Matt Amberson, fondateur d'ORATS.

"Les annonces de résultats sont à nouveau importantes. Tout le monde veut savoir comment les entreprises s'en sortent dans cet environnement économique et quel type d'orientation les entreprises prévoient", a-t-il ajouté.

"Si les nouvelles sont bonnes, nous observons des mouvements haussiers importants. Si les nouvelles sont mauvaises, les prix des actions sont sanctionnés", a déclaré M. Amberson.

Microsoft et Meta sont deux grandes capitalisations qui ont connu d'importantes fluctuations de prix liées à leurs bénéfices, les actions de Microsoft ayant chuté de 10 % et celles de Meta ayant bondi d'autant après la publication de leurs résultats.

Les attentes généralement faibles en matière de fluctuations boursières au début de la saison des résultats - l'indice de volatilité Cboe .VIX a oscillé près de ses plus bas niveaux plurimensuels au début de l'année - ont peut-être contribué à préparer favorablement la transaction en rendant moins coûteux pour les investisseurs les paris sur des mouvements boursiers plus importants.

Sur les 353 sociétés du S&P 500 qui avaient publié leurs résultats au 12 février, 75,4 % ont dépassé les attentes des analystes, selon une analyse des données I/B/E/S réalisée par Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data & Analytics.