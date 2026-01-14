Les Ougandais et les Iraniens se tournent vers l'application de messagerie de Dorsey, Bitchat, face aux restrictions web

(Répété pour élargir la distribution) par Harshita Mary Varghese, Jaspreet Singh et Aditya Soni

Une application de messagerie hors ligne peu connue, lancée par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, s'est imposée comme une bouée de sauvetage essentielle pour les Ougandais coupés de l'internet à l'approche d'une élection controversée qui pourrait prolonger le règne de quatre décennies du président Yoweri Museveni.

Bitchat s'est hissé au sommet des boutiques d'applications d'Apple et de Google dans le pays africain après avoir enregistré plus de 28 000 téléchargements cette année, selon le cabinet d'études Apptopia. Cela représente une augmentation de près de quatre fois par rapport aux deux mois précédents combinés.

Son utilisation a également été multipliée par trois en Iran , car les fermetures d'Internet par les dirigeants religieux du pays visant à réprimer les manifestations nationales obligent les gens à chercher des solutions de rechange, selon les données.

Dorsey, qui a déclaré être "en partie responsable" de la centralisation de l'internet et le regretter, a lancé Bitchat l'année dernière après ce qu'il a déclaré être une semaine de codage en juillet.

L'application présente une interface utilisateur minimale et ne nécessite aucune connexion. Sa popularité croissante rappelle le rôle d'amplificateur qu'a joué Twitter lors du printemps arabe en permettant aux activistes de diffuser en temps réel des images de manifestations et de brutalités policières.

Contrairement à Twitter, qui s'appelle désormais X, Bitchat ne nécessite pas de connexion internet ou cellulaire. Il utilise la technologie de maillage Bluetooth pour créer un réseau décentralisé, hors ligne, où le message d'une personne utilise le téléphone d'une autre personne comme tremplin pour faire avancer le texte jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination.

Bien qu'ils ne soient pas aussi populaires que des services de messagerie tels que WhatsApp ou iMessage d'Apple, les services de messagerie basés sur la technologie Bluetooth sont devenus au fil des ans une option de choix pour les manifestants, alors que les gouvernements imposent de plus en plus souvent des coupures de l'accès à l'internet.

Lors des manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong en 2020, les activistes se sont tournés vers des applications telles que Bridgefy, qui utilise la même technologie. Bridgefy a également été téléchargé plus d'un million de fois au Myanmar en 2021, après la prise de pouvoir par l'armée.

DE PLUS EN PLUS DE FERMETURES D'INTERNET

Bobi Wine, pop star ougandaise et principal candidat de l'opposition, a exhorté les habitants du pays à télécharger Bitchat à la fin du mois dernier, affirmant que le gouvernement prévoyait une fermeture prochaine du web afin de s'assurer que les citoyens "ne s'organisent pas, ne vérifient pas les résultats de leurs élections".

« AVEZ-VOUS DÉJÀ TÉLÉCHARGÉ BITCHAT? » a-t-il déclaré dans un message sur X qui a été reposté près de 2 000 fois.

Mardi, les autorités ougandaises ont coupé l'accès à Internet et limité les services de téléphonie mobile dans tout le pays pour lutter contre ce qu'elles ont qualifié de "mésinformation, désinformation, fraude électorale et risques connexes", selon une lettre vue par Reuters.

Les forces de sécurité ont arrêté des centaines de partisans de l'opposition avant l'élection de jeudi et ont tiré à plusieurs reprises des balles réelles et des gaz lacrymogènes lors d'événements de campagne en faveur de Wine.

Plusieurs experts et organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, ont exhorté l'Ouganda à mettre fin à la fermeture de l'Internet et ont déclaré qu'au lieu d'endiguer la mésinformation, les coupures d'Internet pouvaient favoriser la propagation de rumeurs.

"Les fermetures d'Internet violent les droits de l'homme fondamentaux et sont devenues un outil familier utilisé par les gouvernements dans les moments de tension politique ou électorale", a déclaré Aditya Vashistha, professeur adjoint à l'université de Cornell. "Elles réduisent principalement la coordination et le partage d'informations, et il existe peu de preuves crédibles qu'elles réduisent la mésinformation ou les risques électoraux."

En 2024, les organismes de surveillance des droits numériques Access Now et la coalition #KeepItOn ont documenté 296 fermetures dans 54 pays.