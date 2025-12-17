Les Oscars ne seront plus diffusés sur les chaînes de télévision mais sur YouTube à partir de 2029

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'offre ABC paragraphe 5, détails et citations paragraphes 7-11) par Lisa Richwine

La cérémonie annuelle de remise des Oscars quittera le réseau ABC DIS.N pour être retransmise en direct sur YouTube GOOGL.O dans le monde entier à partir de 2029, ont annoncé les organisateurs mercredi.

ABC, qui appartient à Walt Disney, diffuse les Oscars, la plus haute distinction de l'industrie cinématographique, chaque année depuis 1976. Les taux d'audience de cette émission, ainsi que de toutes les cérémonies de remise de prix à Hollywood, ont baissé à mesure que le public se tournait vers les plateformes de diffusion en continu. La cérémonie des Oscars 2025 en mars a attiré 19,7 millions de téléspectateurs américains , un record en cinq ans, mais bien en deçà de l'audience record de 57 millions de téléspectateurs en 1998. Cette année, la cérémonie a également été diffusée en direct sur Hulu.

Les détails financiers du pacte avec YouTube n'ont pas été divulgués.

ABC a fait une offre pour conserver les Oscars, mais ne voulait pas payer trop cher, selon une source au fait du dossier. Ces dernières années, la chaîne a eu plus de mal à rentabiliser l'émission, a expliqué la source.

YouTube fournira des sous-titres et des pistes audio en plusieurs langues afin de rendre le spectacle accessible à un public mondial, selon un communiqué de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences et de YouTube. L'accord débutera avec la cérémonie des Oscars de 2029 et se poursuivra jusqu'en 2033.

"Les Oscars sont l'une de nos institutions culturelles essentielles, honorant l'excellence dans la narration et l'art", a déclaré Neal Mohan, directeur général de YouTube, dans un communiqué.

L'académie du cinéma a déclaré qu'elle bénéficierait de la portée mondiale de YouTube.

"Nous serons en mesure de célébrer le cinéma, d'inspirer les nouvelles générations de cinéastes et de donner accès à notre histoire cinématographique à une échelle mondiale sans précédent", ont déclaré Bill Kramer, directeur général de l'académie, et Lynette Howell Taylor, présidente de l'académie, dans un communiqué.

Outre les Oscars, YouTube diffusera en continu des événements tels que la remise des prix des gouverneurs et le déjeuner des nominés aux Oscars, deux événements qui se déroulent généralement en dehors des caméras.

ABC diffusera la cérémonie des Oscars aux États-Unis comme prévu en 2026, 2027 et 2028, année qui marquera le 100e anniversaire des Oscars.