Les options sur les actions SpaceX commencent à être échangées

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Les options sur les actions de SpaceX

SPCX.O ont fait leur entrée en bourse mardi, offrant ainsi aux investisseurs un nouveau moyen de parier sur l'avenir des actions récemment cotées de la société de fusées d'Elon Musk.

Les options permettent aux investisseurs d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé dans un délai donné; elles sont utilisées pour se couvrir contre le risque ou pour spéculer sur les fluctuations de cours.