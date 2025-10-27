 Aller au contenu principal
Les opérations restent limitées à la raffinerie de Citgo à Corpus Christi Est
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 23:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les opérations à la raffinerie Citgo de Corpus Christi Est au Texas continuent d'être réduites à la suite d'un problème opérationnel la semaine dernière, et des efforts de restauration sont actuellement en cours, a déclaré la société lundi.

"Il est possible que de brèves opérations de torchage se produisent pendant que nous nous efforçons de rétablir les opérations dans les jours à venir. L'équipe de la raffinerie s'efforce de résoudre ce problème aussi rapidement et en toute sécurité que possible", a ajouté Citgo.

La raffinerie de Corpus Christi, d'une capacité de 165 000 barils par jour, se compose des usines Est et Ouest.

