Les opérations financières en cours à Paris au 9 juin information fournie par Newsmanagers • 14/06/2023 à 11:00

(NEWSManagers.com) - FRANCHISSEMENTS DE SEUILSValeo : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse, le seuil de 5% des droits de vote et détient 5,42% du capital et 5,03% des droits de vote (08/06/23).Keyrus : K Eagle Investment, des dirigeants de KEYRUS et BNP Paribas Développement ont franchi en hausse, de concert, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, et 50% du capital et des droits de vote et 2/3 des droits de vote et détiennent 61,86% du capital et 75,63% des droits de vote (07/06/23).AXA : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse, le seuil de 5% du capital et détient 4,98% du capital et 4,14% des droits de vote (07/06/23).Worldline : Caisse des dépôts et consignations (CDC) a franchi en hausse, indirectement, par l’intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations, CNP Assurances et LBP Prévoyance qu’elle contrôle, le seuil de 10% des droits de vote et détient 7,55% du capital et 10,37% des droits de vote (07/06/23).Teleperformance : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse, le seuil de 5% des droits de vote et détient 5,20% du capital et 5,07% des droits de vote (07/06/23).Publicis Groupe SA : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse, le seuil de 5% du capital et détient 5,11% du capital et 4,84% des droits de vote (07/06/23).Getlink SE : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse, le seuil de 5% du capital et détient 5,12% du capital et 4,14% des droits de vote (07/06/23).Foncière Inea : Gest SAS a franchi en hausse, directement et indirectement, par l’intermédiaire de la société Gest Invest SC qu’elle contrôle, le seuil de 15% des droits de vote et détient 13,19% du capital et 15,11% des droits de vote (06/06/23).Xilam Animation : Amundi, agissant pour le compte du fonds BFT Investment Manager dont elle assure la gestion, a franchi en baisse le seuil de 5% du capital et détient 4,94% du capital et 3,57% des droits de vote (06/06/23).Hopscotch Groupe : Pierre-Franck Moley a franchi individuellement en hausse le seuil de 5% des droits de vote et détient 4,86% du capital et 5,18% des droits de vote.Benoît Désveaux a franchi individuellement en hausse le seuil de 10% des droits de vote et détient 8,21% du capital et 10,13% des droits de vote (06/06/23).ID Logistics Group : Immod a franchi individuellement en hausse le seuil de 30% du capital et détient individuellement 32,01% du capital et 38,22% des droits de vote (05/06/23).Edenred : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse, le seuil de 5% du capital et détient 5,01% du capital et 4,90% des droits de vote (02/06/23).Orange : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse le seuil de 5% du capital et détient 4,91% du capital et 4,18% des droits de vote (31/05/23).Unibel : Octopus a franchi individuellement en hausse le seuil de 5% du capital et détient 7,03% du capital et 3,86% des droits de vote (31/05/23).Vivendi : la Société Générale a franchi en hausse le seuil de 5% des droits de vote et détient 5,67% du capital et 5,53% des droits de vote (31/05/23).Quadient SA : Janus Henderson Investors, agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la gestion, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse le seuil de 5% du capital et des droits de vote, et détient 4,99% du capital et des droits de vote (30/05/23).Euroapi : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 4,65% du capital et des droits de vote (30/05/23).Electricité de France : l’Etat français a franchi individuellement en hausse, à la suite de la reprise totale de la dotation de 328.349.361 actions EDF de l’EPIC Bpifrance, les seuils de 90% et 95% du capital et des droits de vote et détient 97,49% du capital et 97,80% des droits de vote de cette société.

L’EPIC Bpifrance a franchi individuellement en baisse, à la suite de la reprise de dotation mentionnée ci-dessus, les seuils de 5% du capital et de 10% et 5% des droits de vote et détient 0,30% du capital et 0,19% des droits de vote de cette société (26/05/23).Exclusive Networks : Olivier Breittmayer a franchi en baisse indirectement, par l’intermédiaire de la société HTIVB, qu’il contrôle, le seuil de 10% du capital et des droits de vote et détient 9,38% du capital et des droits de vote (26/05/23).Eutelsat Communications : Morgan Stanley a franchi en hausse indirectement, par l’intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 5,16% du capital et des droits de vote (26/05/23).La Française de l’Energie : Frédéric Durr a franchi en baisse le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 0,003% du capital et 0,002% des droits de vote (26/05/23).Guillemot Corporation : Christian Guillemot a franchi individuellement en baisse le seuil de 5% des droits de vote et détient 2,05% du capital et 2,66% des droits de vote (26/05/23).Intrasense : Guerbet a franchi en hausse, au résultat de l’offre publique qu’elle a initiée, le seuil de 50% du capital et des droits de vote et détient 55,22% du capital et 54,87% des droits de vote (25/05/23).Euroapi : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse le seuil de 5% du capital et des droits de vote et détient 4,72% du capital et des droits de vote (25/05/23).Valeo : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse le seuil de 5% des droits de vote et détient 5,34% du capital et 4,96% des droits de vote (24/05/23).Erytech Pharma : le concert composé de la société Elaia Partners, agissant pour le compte du FPCI Auriga IV Bioseeds dont elle assure la gestion, de la société Go Capital, agissant pour le compte du FPCI Ouest Venture III dont elle assure la gestion, de la société Auriga Partners, agissant pour le compte du FPCI Auriga Ventures III dont elle assure la gestion, et du sous-concert Guy Rigaud a franchi en hausse les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote et détient 12,45% du capital et 14,79% des droits de vote (24/05/23).Lisi : la société Compagnie Industrielle de Delle a franchi individuellement en hausse le seuil de 2/3 des droits de vote et détient 63,70% du capital et 73,44% des droits de vote.

La société CIKO a franchi en hausse indirectement, par l’intermédiaire de la société CID, qu’elle contrôle conjointement avec la société VMC, le seuil de 2/3 des droits de vote et détient 63,70% du capital et 73,44% des droits de vote.

La société VMC a franchi directement et indirectement, par l’intermédiaire de la société CID, qu’elle contrôle conjointement avec la société CIKO, le seuil de 2/3 du capital et détient 70,39% du capital et 80,73% des droits de vote (23/05/23).Medincell : Crédit Mutuel Innovation a franchi en baisse le seuil de 5% du capital et détient 4,95% du capital et 3,47% des droits de vote (23/05/23).Lisi : Global Alpha Capital Management a franchi en hausse le seuil de 5% du capital et détient 5,25% du capital et 3,03% des droits de vote (22/05/23).Sopra Steria Group : Amundi, agissant pour le compte du FCPE Sopra Steria Actions, dont elle assure la gestion, a franchi en hausse le seuil de 5% du capital et détient 5,19% du capital et 7,00% des droits de vote (22/05/23).Société Générale : Amundi, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse le seuil de 5% du capital et détient 4,99% du capital et 4,57% des droits de vote (22/05/23).Guillemot Corporation : Claude Guillemot a franchi individuellement en baisse les seuils de 10% des droits de vote et de 5% du capital et des droits de vote et détient 2,13% du capital et 2,77% des droits de vote (16/05/23).Engie : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en hausse le seuil de 5% du capital et détient 5,02% du capital et 3,82% des droits de vote (16/05/23).Valeo : BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a franchi en baisse le seuil de 5% des droits de vote et détient 5,35% du capital et 4,96% des droits de vote (16/05/23).GARANTIES DE COURS ET OFFRES PUBLIQUESRothschild & Co : projet d’offre publique d’achat simplifiée de Rothschild & Co Concordia au prix unitaire de 38,60?€ (08/06/23).Keyrus : projet d’offre publique d’achat simplifiée de K Eagle Investment au prix unitaire de 7?€ par action (08/06/23).Vilmorin et Cie : projet d’offre publique d’achat simplifiée de Limagrain Participations au prix unitaire de 62,60 euros par action (28/04/23).Bolloré SE : projet d’offre publique d’achat simplifiée dans le cadre du rachat par la société de ses propres actions au prix unitaire de 5,75 euros par action (19/04/23).?