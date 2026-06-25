Les opérations de secours battent leur plein après les séismes qui ont secoué le Venezuela ; on craint un « nombre élevé de victimes »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations fournies par le président par intérim, graphique)

* Des dégâts observés à Caracas, les scientifiques mettent en garde contre une destruction généralisée

* L'USGS estime à 44 % le risque de voir le nombre de victimes s'élever entre 10.000 et 100.000

* Les habitants se réfugient dans les rues alors que les bâtiments tremblent et que certains s'effondrent

* Une alerte au tsunami a été émise, puis rapidement levée

par Vivian Sequera et Mayela Armas

De puissants séismes ont frappé l'ouest de la capitale vénézuélienne mercredi après-midi, faisant s'effondrer des bâtiments à Caracas, piégeant des personnes sous les décombres et poussant les scientifiques à mettre en garde contre un bilan potentiellement lourd et des destructions massives dans tout ce pays d'Amérique du Sud.

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé à environ 160 km (100 miles) à l’ouest de Caracas, suivi moins d’une minute plus tard par une secousse de magnitude 7,5, selon l’U.S. Geological Survey (USGS).

"On peut s’attendre à un nombre élevé de victimes et à des dégâts considérables; la catastrophe risque d’être de grande ampleur", a déclaré l’USGS, estimant dans un premier temps que le bilan s’élèverait très probablement à entre 10.000 et 100.000 morts.

La présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a déclaré qu’elle allait proclamer l’état d’urgence et solliciter des fonds auprès d’organisations multilatérales pour soutenir les efforts de reconstruction.

"Nous adressons nos condoléances à ceux qui ont malheureusement perdu un membre de leur famille", a-t-elle déclaré dans un discours à la nation, sans donner de bilan national des morts ou des blessés.

Les autorités locales et des témoins ont fait état d’effondrements de bâtiments, d’opérations de sauvetage et d’un nombre croissant de blessés.

"Des bâtiments et des habitations se sont effondrés, et nous gérons la situation avec tous les moyens dont nous disposons en matière de sécurité et d’aide civile", a déclaré plus tôt le ministre de l’Intérieur, Diosdado Cabello, à la télévision d’État.

Des images vidéo montraient des secouristes escaladant les ruines d’un bâtiment effondré dans la capitale à la tombée de la nuit, tandis que des proches désemparés cherchaient de l’aide pour leurs proches qu’ils pensaient coincés sous les décombres.

Gustavo Duque, maire de la municipalité de Chacao à Caracas, a indiqué que plusieurs bâtiments s’étaient effondrés et que 18 survivants avaient été extraits d’un seul et même bâtiment. Il a exhorté les passants à se mettre à l’abri et à chercher de l’aide sur les places publiques, car des répliques pouvaient survenir.

"Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver le plus grand nombre de personnes possible", a-t-il déclaré.

Vingt-deux personnes ont été blessées dans l’État côtier de Falcón, a indiqué le gouverneur Victor Clark à la télévision d’État. Les recherches se poursuivaient pour retrouver quinze personnes portées disparues, toutes des adultes.

LES HABITANTS SE RUENT DANS LES RUES

De nombreux Vénézuéliens se trouvaient chez eux lorsque les séismes ont frappé, alors qu’ils célébraient un jour férié commémorant une victoire militaire de 1821 qui avait contribué à assurer l’indépendance du pays vis-à-vis de l’Espagne.

"Dès que ça a commencé, on a entendu des gens crier", a raconté Astrid Ramirez, une attachée de presse de 41 ans vivant dans l'ouest de Caracas. "Tout le monde dévalait les escaliers."

Partout à Caracas, qui avait déjà été frappée par un séisme meurtrier de magnitude 6,3 en 1967, les habitants se sont précipités pour évacuer les lieux alors que les bâtiments tremblaient.

"Il y a eu un fracas très violent. Des objets sont tombés dans la maison, notamment des cruches qui se trouvaient dans le réfrigérateur. Je n’ai jamais rien vécu de tel", a déclaré Coro Martinez, 56 ans, qui vit dans l’est de Caracas.

Maria Romero, une retraitée de 80 ans vivant dans le sud de Caracas, a expliqué que la police l’avait aidée à sortir de chez elle. "Ce séisme était horrible, encore pire que celui de 1967", a-t-elle déclaré.

Une autre habitante, une employée de bureau de 41 ans qui a souhaité rester anonyme, a déclaré avoir reçu une alerte sismique sur son téléphone juste avant que les secousses ne s’intensifient.

"Au moment où j’ai pris mon téléphone et que j’ai commencé à écouter le message, j’ai d’abord ressenti de légères secousses. Puis, en moins de deux secondes, tout s’est mis à bouger."

Mme Rodriguez dirige le pays depuis la destitution du président Nicolas Maduro par les États-Unis en janvier. Elle a salué une nouvelle ère de coopération avec les États-Unis et d’autres pays, notamment dans les secteurs du pétrole, des mines et d’autres industries.

L’ambassade des États-Unis à Caracas a déclaré qu’elle suivait de près les conséquences du séisme et a exhorté les citoyens présents dans le pays à se mettre à l’abri et à éviter les zones endommagées.

LES HÔPITAUX SE PRÉPARENT À ACCUEILLIR LES BLESSÉS

Des camions de pompiers ont été aperçus dans les rues de Caracas, où certains bâtiments ont subi d’importants dégâts au niveau de leurs façades.

À l’Hospital de Clínicas de Caracas, le personnel a été invité à doubler ses effectifs pendant le service de nuit pour aider à soigner les blessés, a indiqué un employé de l’établissement.

Le plus grand aéroport du Venezuela, situé à Maiquetía, sur la côte au nord de Caracas, a été fermé en raison des dégâts, a déclaré Rodriguez.

Les cours ont été annulés pour le reste de la semaine, tandis que les autorités commençaient à évaluer l'étendue des dégâts.

Les infrastructures pétrolières du Venezuela ne semblaient pas avoir été immédiatement touchées par les secousses, car presque aucune des villes ayant fait état de dégâts importants ne compte d’infrastructures pétrolières stratégiques. Les autorités de protection civile de Maracaibo, près du grand pôle pétrolier du lac Maracaibo, ont indiqué qu’aucun blessé n’avait été signalé.

De nombreuses entreprises énergétiques présentes dans le pays procédaient à un décompte de leur personnel avant de procéder à une première évaluation de l’état des gisements, des usines et des raffineries.

Une source a souligné qu’une coupure de courant prolongée pourrait affecter les niveaux de production de brut jusqu’au rétablissement du service. Le ministère vénézuélien du Pétrole, la compagnie pétrolière d’État PDVSA PDVSA.UL et son principal partenaire étranger, Chevron CVX.N , n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

ALERTE AU TSUNAMI LEVÉE

Le système américain d’alerte aux tsunamis a émis une alerte de tsunami pour Porto Rico et les îles Vierges américaines et britanniques après le séisme, précisant que des vagues dangereuses pourraient également toucher Aruba, Curaçao et Bonaire. L’alerte a été levée environ une heure plus tard.

Le Venezuela se trouve dans une zone sismique active, à la jonction de la plaque des Caraïbes et de la plaque sud-américaine.

Selon l’USGS, environ 30.000 personnes ont trouvé la mort lorsqu’un puissant séisme a provoqué des destructions massives dans les villes de Mérida et de Caracas en 1812.