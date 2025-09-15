Les opérations de sauvetage se poursuivent à la mine Grasberg de Freeport après une coulée de boue il y a une semaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'incident de la coulée de boue s'est produit lundi, il y a une semaine

Des ressortissants chiliens et sud-africains figurent parmi les travailleurs pris au piège

Les activités dans la grotte du bloc de Grasberg ont été interrompues, mais des mines plus petites sont en activité

Le dernier contact avec les travailleurs remonte à deux jours, selon le chef de district

(Des précisions sont apportées sur les opérations menées dans les sites plus petits et sur les nationalités des travailleurs pris au piège) par Bernadette Christina

Les efforts pour sauver sept travailleurs de la mine d'or et de cuivre Grasberg de Freeport Indonésie se poursuivent une semaine après qu'une importante coulée de boue les a piégés sous terre, a déclaré lundi un responsable du ministère des mines.

Les opérations dans la principale grotte du bloc de Grasberg restent suspendues à la suite de l'incident, mais les sites plus petits du complexe sont en activité, ce qui maintient la production de la mine à 30 % de sa capacité, a déclaré Tri Winarno, un haut fonctionnaire du ministère de l'énergie et des ressources minérales.

L'incident dans l'une des plus grandes mines de cuivre du monde s'est produit lundi dernier dans l'un des cinq blocs de production de la grotte du bloc de Grasberg. M. Tri a indiqué qu'une équipe du ministère était sur place pour surveiller la situation.

"Les efforts de sauvetage sont assez compliqués en raison de la situation souterraine," a-t-il déclaré. "L'estimation initiale était que le sauvetage ne prendrait pas autant de temps."

M. Tri a indiqué que les sauveteurs s'efforçaient de dégager les matériaux afin d'ouvrir l'accès à l'oxygène pour les travailleurs pris au piège - un Chilien, un Sud-Africain et cinq Indonésiens.

Le dernier contact avec les travailleurs remonte à deux jours, a déclaré Johannes Rettob, chef du district de Mimika, où se trouve la mine.

"Mais nous sommes optimistes et pensons qu'ils sont en sécurité car, sous terre, de nombreux sites d'évacuation ont été préparés," a déclaré M. Rettob à Reuters par téléphone, ajoutant que des dispositions avaient également été prises pour faire face aux situations d'urgence.

Freeport Indonesia n'a pas répondu lundi aux demandes de Reuters concernant les travailleurs et la situation dans la mine.

Vendredi, Freeport-McMoRan a déclaré que des efforts considérables étaient en cours pour dégager les voies d'accès à l'endroit où les sept personnes travaillaient au moment de l'incident.