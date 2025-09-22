 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 835,62
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les opérations de l'aéroport de Berlin restent perturbées alors que les coureurs du marathon tentent de rentrer chez eux
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 09:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les opérations à l'aéroport de Berlin restent perturbées lundi après qu'une cyberattaque au cours du week-end a mis hors service les systèmes d'enregistrement des passagers, entraînant des retards de plus d'une heure pour les coureurs en ville pour le marathon de Berlin qui tentent de rentrer chez eux.

Vendredi, des pirates informatiques ont ciblé le fournisseur de systèmes d'enregistrement et d'embarquement Collins Aerospace , propriété de RTX RTX.N , perturbant les opérations à l'aéroport Heathrow de Londres, le plus fréquenté d'Europe, ainsi qu'à Bruxelles et à Berlin.

Plus de 92 000 passagers étaient attendus à l'aéroport de Berlin lundi, soit plus que d'habitude en raison du marathon, a déclaré un porte-parole de l'aéroport, qui s'efforce de réduire les perturbations au minimum.

Les voyageurs devraient, si possible, utiliser le service d'enregistrement en ligne de leur compagnie aérienne respective, a ajouté le porte-parole.

Collins a déclaré dans un communiqué lundi qu'il travaillait avec les aéroports concernés et les compagnies aériennes clientes, et qu'il était sur le point de terminer les mises à jour nécessaires pour rétablir toutes les fonctionnalités.

Valeurs associées

RTX
158,220 USD NYSE +0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nexans (Crédit: / Nexans)
    Nexans obtient un financement de 250 millions d'euros de la BEI
    information fournie par Zonebourse 22.09.2025 09:32 

    Nexans a annoncé lundi avoir obtenu un financement de 250 millions d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI) en vue de soutenir ses programmes de recherche et développement (R&D), ainsi que certains de ses investissements industriels.

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris
    L'Europe en légère baisse avec la politique monétaire
    information fournie par Reuters 22.09.2025 09:30 

    Les principales Bourses européennes évoluent en petite baisse en début de séance lundi, les investisseurs attendant des précisions sur les politiques monétaires. À Paris, le CAC 40 perd 0,43% à 7.819,92 points vers 07h17 GMT. Le Dax à Francfort lâche 0,15%, le ... Lire la suite

  • Le logo de Nexans est visible sur un câble F/UTP, au Rexel Expo, au centre d'exposition de la Porte de Versailles à Paris
    Nexans: Financement de €250 mlns de la BEI pour la RDI et les projets industriels
    information fournie par Reuters 22.09.2025 09:28 

    Nexans a déclaré lundi s'être vu octroyer un financement de 250 millions d'euros par la Banque européenne d’investissement (BEI), en vue de soutenir ses programmes de recherche, développement et innovation (RDI) sur la période 2024-2029. Outre la RDI, les projets ... Lire la suite

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris
    L'Europe vue en petite baisse, la politique monétaire scrutée
    information fournie par Reuters 22.09.2025 09:25 

    Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi après la Fed la semaine passée. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, de 0,14% pour le FTSE à Londres, de 0,15% pour le Dax à Francfort ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank