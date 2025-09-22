Les opérations de l'aéroport de Berlin restent perturbées alors que les coureurs du marathon tentent de rentrer chez eux

Les opérations à l'aéroport de Berlin restent perturbées lundi après qu'une cyberattaque au cours du week-end a mis hors service les systèmes d'enregistrement des passagers, entraînant des retards de plus d'une heure pour les coureurs en ville pour le marathon de Berlin qui tentent de rentrer chez eux.

Vendredi, des pirates informatiques ont ciblé le fournisseur de systèmes d'enregistrement et d'embarquement Collins Aerospace , propriété de RTX RTX.N , perturbant les opérations à l'aéroport Heathrow de Londres, le plus fréquenté d'Europe, ainsi qu'à Bruxelles et à Berlin.

Plus de 92 000 passagers étaient attendus à l'aéroport de Berlin lundi, soit plus que d'habitude en raison du marathon, a déclaré un porte-parole de l'aéroport, qui s'efforce de réduire les perturbations au minimum.

Les voyageurs devraient, si possible, utiliser le service d'enregistrement en ligne de leur compagnie aérienne respective, a ajouté le porte-parole.

Collins a déclaré dans un communiqué lundi qu'il travaillait avec les aéroports concernés et les compagnies aériennes clientes, et qu'il était sur le point de terminer les mises à jour nécessaires pour rétablir toutes les fonctionnalités.