Les opérateurs s'attendent à ce que la BCE adopte une position de plus en plus restrictive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les anticipations d'une hausse du taux de dépôt de la BCE à 3 % prennent de l'ampleur

* Les craintes inflationnistes ne sont pas uniquement liées aux cours du pétrole

* L'indicateur de marché du taux neutre de la zone euro s'élève à 2,8 %

par Stefano Rebaudo

Les marchés monétaires se préparent à une Banque centrale européenne de plus en plus restrictive, pariant que les tensions géopolitiques compliqueront sa lutte contre l’inflation et maintiendront des pressions sur les prix suffisamment tenaces pour faire grimper le taux de dépôt de référence à près de 3 % d’ici fin 2027.

La BCE devrait relever ses taux en septembre, après avoir resserré sa politique monétaire en juin pour contenir les pressions sur les prix déclenchées par le choc énergétique provoqué par la guerre entre les États-Unis et l’Iran. Selon les analystes, ce ne sont pas seulement les cours élevés du pétrole, qui s’échangent à plus de 90 dollars le baril

CLc1 , qui tiennent les investisseurs en haleine, mais aussi le risque d’une raréfaction de l’offre de carburants raffinés, la faiblesse des stocks de gaz dans la zone euro et un conflit qui pourrait s’éterniser au-delà des élections de mi-mandat américaines de novembre. Cette situation se répercute sur les marchés des taux d’intérêt où, outre une hausse des taux attendue en septembre qui porterait le taux de dépôt à 2,5 %, les anticipations d’un resserrement supplémentaire prennent de l’ampleur. Les marchés évaluent à environ 25 % la probabilité que le taux de dépôt de la BCE atteigne 3 % d’ici mars 2027, et à environ 60 % d’ici septembre. EURESTECBM9X10=ICAP Il y a à peine un mois, ils n’envisageaient aucune probabilité d’un passage à 3 % d’ici mars. Selon les analystes, il est remarquable que les anticipations de hausse des taux se soient maintenues alors même que le pétrole a reculé par rapport au pic de 120 dollars atteint en avril et que les primes physiques sur le Brent se sont effondrées, passant de 40 à 7 dollars, ce qui suggère que les traders restaient préoccupés par l’inflation et la réaction de la BCE, même en cas de recul du pétrole.

« L’hypothèse de base est qu’un accord de paix durable au Moyen-Orient reste réalisable avant les élections de mi-mandat américaines (en novembre) », a déclaré Henry Cook, économiste senior chez MUFG. « Mais si cela commence à sembler hors de portée et que les prix de l’énergie se rapprochent du scénario pessimiste de la BCE, nous pourrions assister à un phénomène s’apparentant davantage à un véritable cycle de resserrement monétaire », a-t-il ajouté, évoquant un taux de dépôt « d’au moins 3 % ».

CHOC ÉNERGÉTIQUE

Les investisseurs ont averti que les « s de guerre » pourraient peser sur le marché de l’énergie à long terme, alimentant ainsi l’inflation.

« Les marges de craquage resteront élevées dans un avenir prévisible, les marchés des produits raffinés étant bien plus tendus que ceux du brut », a déclaré Mark Dowding, directeur des investissements chez BlueBay Fixed Income, évoquant également les dégâts liés à la guerre en Ukraine.

Le crack spread mesure la marge entre les produits raffinés, tels que le diesel, et le pétrole brut, et sert souvent d’indicateur des pressions inflationnistes liées au pétrole. L’inflation dans la zone euro est également alimentée par le marché du gaz naturel, dont les niveaux de stockage sont à leur plus bas niveau pour cette période de l’année depuis plus d’une décennie , alors que l’on s’attend à ce que la région n’atteigne pas son objectif avant l’hiver, en partie à cause des fortes chaleurs qui augmentent l’utilisation d’appareils tels que les climatiseurs pour se rafraîchir. Capital Economics a indiqué que la dernière fois que les stocks avaient atteint un niveau proche de celui-ci remontait à 2021, lorsque les prix avaient culminé à plus de 170 €. Ils s'élèvent actuellement à environ 65 € . TFMBMc1

AFFAIBLISSEMENT DES FORCES DÉFLATIONNISTES

L’inflation pourrait s’avérer plus tenace que prévu, car la politique budgétaire expansionniste, les investissements liés à la transition écologique, les dépenses de défense et la tension persistante sur le marché du travail inversent certaines des forces désinflationnistes observées avant la pandémie. L’économie de la zone euro s’est également montrée résiliente, les données publiées vendredi indiquant que l’activité des entreprises progressait à son rythme le plus rapide cette année . Le taux à court terme de l’euro à cinq ans (Overnight Index Swap) EUREST5Y= , qui sert d’indicateur du taux neutre de la zone euro, a atteint jeudi environ 2,85 % , son plus haut niveau depuis novembre 2023. Le taux neutre correspond au niveau auquel la politique monétaire devrait se stabiliser à moyen terme.

« On pourrait également dire que les anticipations du marché concernant le taux directeur reflètent l’hypothèse selon laquelle la guerre se poursuivra jusqu’en novembre », a déclaré Carsten Brzeski, responsable mondial de la recherche macroéconomique chez ING.

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