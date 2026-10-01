Les opérateurs mobiles américains nomment Paul Roth au poste de directeur général par intérim de leur coentreprise spécialisée dans la connectivité par satellite

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par David Shepardson

AT&T T.N , T-Mobile

TMUS.O et Verizon VZ.N ont nommé Paul Roth, un vétéran du secteur de la téléphonie mobile, au poste de directeur général par intérim de leur nouvelle coentreprise visant à étendre la couverture mobile par satellite, ont annoncé jeudi ces sociétés.

Les plus grands opérateurs mobiles américains ont précisé que cette coentreprise — annoncée pour la première fois en mai — vise à étendre la couverture dans les zones mal desservies à travers les États-Unis et à éliminer la quasi-totalité des zones blanches dépourvues de service mobile. Ce projet vise également à garantir une connectivité redondante en cas de catastrophes naturelles et à améliorer les performances du réseau grâce à la technologie satellite dite « direct to device ».

Certains analystes suggèrent également que cette coentreprise pourrait revêtir un caractère défensif, citant l’exemple de SpaceX, la société d’Elon Musk.

L’ambition de SpaceX SPCX.O de mettre en place un service mobile à part entière a inquiété les investisseurs du secteur américain de la téléphonie mobile après que l’entreprise a dévoilé en août des projets qui pourraient, à terme, opposer Starlink aux trois principaux opérateurs de télécommunications américains.

SpaceX a acquis 65 mégahertz de spectre sans fil auprès d’EchoStar ECHO.O pour 19,6 milliards de dollars dans le cadre de deux transactions annoncées l’année dernière, offrant ainsi à Starlink les fréquences nécessaires pour se développer dans les services mobiles.

La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré en août que la société allait mettre en place l’infrastructure nécessaire pour faire de Starlink « un véritable service mobile » et qu’elle comptait conquérir « un nombre non négligeable » de clients parmi les trois grands opérateurs de téléphonie mobile.

AT&T, Verizon et T-Mobile ont investi des centaines de milliards de dollars au cours des trois dernières décennies pour acquérir des licences de spectre, construire leurs réseaux, ainsi qu’attirer et fidéliser leurs clients.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré à Reuters en début d’année que Starlink serait en mesure, seul ou en partenariat avec des opérateurs traditionnels, de remédier aux zones blanches.

Mercredi, la FCC a pris des mesures pour libérer davantage de spectre afin de stimuler le haut débit par satellite à domicile.

"Rendre le haut débit par satellite de nouvelle génération plus rapide et plus fiable profitera non seulement aux abonnés actuels, mais renforcera également la concurrence pour tous les consommateurs, ce qui exercera une pression à la baisse sur les prix du marché de l’Internet à domicile", a déclaré M. Carr.

Dans le cadre de son partenariat avec T-Mobile, SpaceX utilise les satellites Starlink pour fournir une connectivité directe aux smartphones compatibles situés en dehors de la couverture mobile traditionnelle.