 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les opérateurs hôteliers américains enregistrent des gains à l'approche du coup d'envoi de la Coupe du monde de la FIFA
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 18:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les actions des opérateurs hôteliers américains progressent grâce aux prévisions d'une forte demande liée à la Coupe du monde de football 2026

** Les actions de Marriott International MAR.O ont progressé de 1,8 %, celles de Hilton Worldwide HLT.N de 1,6 % et celles de Hyatt Hotels H.N de 2,1 %

** Les analystes estiment que les opérateurs hôteliers américains sont bien placés pour tirer profit du tourisme international attendu pendant l'événement, qui débutera le 11 juin ** Marriott prévoit que la dynamique générée par la Coupe du monde se poursuivra au troisième trimestre

Sport

Valeurs associées

HILTN WRLD HLDGS
342,170 USD NYSE +1,18%
HYATT HOTELS RG-A
193,135 USD NYSE +2,12%
MARRIOTT INTL RG-A
391,1900 USD NASDAQ +1,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 218,24 -0,32%
ABIVAX
87,85 +4,65%
Pétrole Brent
93,03 -2,44%
2CRSI
49,74 -8,73%
SOITEC
146,65 -6,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank