Les opérateurs hôteliers américains enregistrent des gains à l'approche du coup d'envoi de la Coupe du monde de la FIFA

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5 juin - ** Les actions des opérateurs hôteliers américains progressent grâce aux prévisions d'une forte demande liée à la Coupe du monde de football 2026

** Les actions de Marriott International MAR.O ont progressé de 1,8 %, celles de Hilton Worldwide HLT.N de 1,6 % et celles de Hyatt Hotels H.N de 2,1 %

** Les analystes estiment que les opérateurs hôteliers américains sont bien placés pour tirer profit du tourisme international attendu pendant l'événement, qui débutera le 11 juin ** Marriott prévoit que la dynamique générée par la Coupe du monde se poursuivra au troisième trimestre