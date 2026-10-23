Les opérateurs de télécommunications américains vacillent après l'annonce selon laquelle SpaceX serait en pourparlers pour l'acquisition de stations de base

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Les valeurs du secteur des télécommunications américain ont reculé vendredi après la publication d’un article indiquant que SpaceX cherchait à acquérir des milliers de stations de base pour créer un quatrième opérateur mobile, ce qui a ravivé les craintes d’une nouvelle concurrence.

La société d'Elon Musk, spécialisée dans les fusées et les technologies spatiales, était en pourparlers pour accéder à au moins 80 000 sites de téléphonie mobile afin de créer son opérateur mobile à partir de zéro, a rapporté Bloomberg News jeudi soir, citant des sources proches du dossier.

AT&T T.N a chuté de 5,6%, atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois mois, Verizon VZ.N a perdu 1,6% et T-Mobile TMUS.N a reculé de 5%.

L'allemand Deutsche Telekom DTEGn.DE , qui détient plus de 50% du capital de T-Mobile, a perdu 3,2%.

“L’impact sur la concurrence ne se fera peut-être sentir que dans plusieurs années, mais la simple anticipation, renforcée par chaque nouvelle mesure concernant le spectre et les infrastructures, devrait continuer à peser sur le moral du secteur”, ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note.

Les opérateurs de tours de téléphonie mobile et SpaceX n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette information intervient quelques semaines après que SpaceX a acquis des fréquences en bande basse afin de faire avancer ses projets d'opérateur mobile, lançant ainsi un défi direct, depuis l’orbite, aux géants historiques de la téléphonie mobile aux États-Unis et provoquant la pire chute journalière des actions d’AT&T et de Verizon depuis plus de deux décennies.

Les analystes de Bernstein ont indiqué qu’un accord MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) avec SpaceX pourrait ne pas séduire les opérateurs de télécommunications, mais qu’une position unifiée contre un seul concurrent n’a guère contribué à redresser le moral du secteur, obligeant les opérateurs à réévaluer leurs options.

Le service Starlink de SpaceX génère déjà des revenus grâce à ses services Internet dans les zones rurales et peu peuplées, mais pour devenir un véritable concurrent des grands opérateurs, il lui faudra des années de travail et la mise en place d’un réseau terrestre.

L’opérateur de pylônes Crown Castle CCI.N a toutefois bondi de 11,6% après que le rapport l’a identifié comme l’une des sociétés d’infrastructure cellulaire avec lesquelles SpaceX était en pourparlers.

D'autres opérateurs ont également progressé: American Tower

AMT.N a gagné 4,9% et SBA Communications SBAC.N a progressé de 4,6%.

L'action SpaceX a progressé de 1,7%.