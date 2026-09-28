Les opérateurs de paris Flutter et Entain mettent en garde contre les répercussions de l'interdiction des paris en ligne au Brésil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture intégrale du communiqué de Flutter, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5)

* Flutter estime que l'interdiction pourrait réduire son chiffre d'affaires de 2026 de 70 millions de dollars et son résultat opérationnel ajusté de 20 millions de dollars

* Entain prévoit une croissance de 4 à 6 % de son NGR en ligne pour 2026 si l’interdiction est maintenue

* Les analystes prévoient un impact marginal sur les résultats 2026 de Playtech, une société du même secteur

Les sociétés de paris Flutter Entertainment FLUT.N et Entain ENT.L ont averti lundi que l'interdiction brésilienne des paris sportifs et des jeux d'argent en ligne pourrait peser sur leurs résultats annuels si elle était maintenue, accentuant ainsi la pression sur un secteur déjà mis à mal par des coûts élevés et une surveillance réglementaire accrue.

Cette interdiction vient s’ajouter à une période difficile pour le secteur des paris et porte un coup à l’un de ses marchés de croissance les plus convoités. Le Brésil n’a pleinement réglementé les paris en ligne qu’en janvier 2025, mais le pays est rapidement devenu une destination prisée pour les opérateurs internationaux.

“Flutter est extrêmement déçu par cette décision et examine toutes les options disponibles, y compris la possibilité de faire appel”, a déclaré le propriétaire de FanDuel dans un communiqué, tandis que Entain, propriétaire de Ladbrokes, s’est fait l’écho de ce sentiment.

Les actions de Flutter, cotées aux États-Unis, ont progressé de 1,1 % en pré-ouverture, tandis que celles d’Entain reculaient de 4,2 % à 12 h 24 GMT.

“Le Brésil étant encore en phase d’investissement, l’impact sur les bénéfices est relativement modeste; toutefois, cela risque d’écarter une région présentant des perspectives de croissance à long terme attractives”, a déclaré Paul Ruddy, analyste chez Davy.

La mesure provisoire brésilienne révoque les licences de paris en ligne et doit être approuvée par le Congrès dans un délai de 120 jours pour rester en vigueur.

LES ENTREPRISES ÉVALUENT LEUR EXPOSITION AU BRÉSIL

Entain prévoyait que le Brésil représenterait environ 5 % de son chiffre d’affaires net des jeux en ligne en 2026, tandis que le pays ne représentait que 1 % du chiffre d’affaires total de Flutter à la fin de 2025.

Toutefois, cette interdiction pourrait entraîner une baisse de 70 millions de dollars du chiffre d’affaires de Flutter en 2026, avec un impact de 20 millions de dollars sur son résultat opérationnel ajusté, a indiqué la société.

Entain a déclaré s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires net des jeux en ligne comprise entre 4 et 6 % pour 2026 si l'interdiction est maintenue. Hors Brésil, l’objectif de croissance resterait dans la fourchette haute de ses prévisions (5 % à 7 %) à taux de change constant. Elle prévoit également un bénéfice de base sous-jacent dans la fourchette basse de ses prévisions antérieures, comprises entre 910 millions et 960 millions de livres sterling (1,2 milliard et 1,3 milliard de dollars), la contribution du Brésil au résultat devant être modeste.

Le groupe suisse de loterie et de paris Allwyn AG

ALWr.AT a abandonné ses prévisions de marge bénéficiaire annuelle à la suite de l’interdiction des paris. Les analystes de Peel Hunt prévoient un impact marginal sur les résultats de Playtech en 2026.

(1 dollar = 0,7537 livre)