Les opérateurs américains de tours de téléphonie mobile en hausse grâce à l'initiative de SpaceX visant à développer un réseau mobile

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23 octobre - ** Les actions des opérateurs américains de tours de téléphonie mobile ont bondi avant l'ouverture de la Bourse après que Bloomberg a rapporté que SpaceX était en pourparlers avec Crown Castle pour accéder à au moins 80 000 sites de téléphonie mobile aux États-Unis, dans le cadre de son projet de création d'un quatrième opérateur mobile à l'échelle nationale

** Selon Bernstein, le déploiement éventuel d’un réseau mobile par SpaceX pourrait créer d’importantes opportunités de location pour les sociétés de tours de téléphonie mobile, tout en renforçant la concurrence et en augmentant les coûts pour les opérateurs de télécommunications existants

** Crown Castle CCI.N progresse de 7,3 % à 84,60 dollars et American Tower AMT.N gagne 5,7 % à 191,96 dollars; les deux titres devraient ouvrir à leur plus haut niveau depuis quatre mois si ces hausses se confirment

** Les opérateurs de télécommunications AT&T T.N , Verizon

VZ.N et T-Mobile TMUS.O reculent de 3,1 % à 3,7 %

** Selon Citi, les opérateurs mobiles américains disposent d’au moins trois à cinq ans pour renforcer leurs réseaux, adapter leur stratégie marketing et réduire leurs coûts avant l’arrivée de SpaceX sur le marché de la téléphonie mobile

** La société de courtage estime que l’acquisition d’un opérateur de télécommunications national existant pourrait s’avérer plus économique pour SpaceX, AT&T et Verizon pouvant être privilégiés par rapport à T-Mobile en raison de leurs actifs en fibre optique

** Crown Castle, American Tower et SpaceX n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters