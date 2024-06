Les ONG ayant participé à l’action contre le siège d’Amundi portent plainte

Les organisations non gouvernementales dont les membres ont pris part à l’action menée contre le siège du gestionnaire d’actifs du Crédit Agricole, Amundi, vendredi 24 mai, annoncent avoir porté plainte jeudi 20 juin. Elles indiquent avoir saisi Michel Forst, ex-directeur d’Amnesty International et rapporteur spécial de l’ONU sur les défenseurs de l’environnement, d’une plainte « pour dénoncer la répression grave et disproportionnée subie par les militantes et militants » présents devant le siège d’Amundi, où se déroulait l’assemblée générale annuelle de la société de gestion ce jour-là.

Les ONG affirment avoir saisi la Défenseure des droits Claire Hédon sur ces faits, qui ont également été signalés à l’Inspection générale de la police nationale selon le communiqué conjoint des ONG. Ces dernières indiquent que 201 activistes sur les 400 présents au moment des faits ont été placés en garde à vue.

Des militants de plusieurs associations dont Extinction Rébellion s’en étaient pris physiquement aux locaux d’Amundi, situés boulevard Pasteur. Ils reprochaient à Amundi d'être l’un des investisseurs principaux de TotalEnergies. Amundi avait annoncé son intention de porte plainte après avoir déploré des dégradations dans son hall d’entrée et une petite dizaine de blessés au sein du personnel de surveillance de son quartier général.

Adrien Paredes-Vanheule