Les offres d'emploi aux États-Unis reculent, le secteur de la santé enregistrant sa plus forte baisse depuis 11 mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Version révisée incluant les offres d'emploi et les commentaires des analystes tout au long du texte)

* Le nombre d'offres d'emploi a reculé de 178 000 pour s'établir à 7,359 millions en juin

* Le déficit commercial s'est réduit de 5,6 % pour s'établir à 73,3 milliards de dollars en juin

* Les importations ont baissé de 1,8 % pour s'établir à 388,0 milliards de dollars; les exportations ont reculé de 0,9 % pour s'établir à 314,7 milliards de dollars

* Le commerce a pesé pour un point de pourcentage sur la croissance du PIB au deuxième trimestre

par Lucia Mutikani

Les offres d’emploi aux États-Unis ont baissé en juin, les postes vacants dans le secteur de la santé et de l’aide sociale ayant enregistré leur plus fortebaisse depuis près d’un an, maisune amélioration des embauches et un faible nombre de licenciements suggèrent que le marché du travail est resté stable.

Le rapport publié mardi par le ministère du Travail a également fait état d’une légère augmentation du nombre de personnes démissionnant de leur emploi, vraisemblablement à la recherche de meilleures perspectives, ce qui devrait limiter la croissance des salaires et renforcer l’opinion des économistes selon laquelle le marché du travail n’était pas une source d’inflation. Néanmoins, la plupart des économistes s’attendaient à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt cette année afin de maîtriser l’inflation alimentée par le conflit au Moyen-Orient. « Le tableau qui se dessine est celui d’un marché du travail stable », a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics . « Cette situation du marché du travail va évoluer à mesure que l’économie s’adaptera à un prix du baril de pétrole supérieur à 100 dollars, à une inflation plus élevée, à des conditions monétaires potentiellement plus restrictives et à une récession mondiale qui débutera en Asie, où de nombreuses chaînes d’approvisionnement de production sont implantées. »

Les offres d’emploi, indicateur de la demande de main-d’œuvre, ont reculé de 178 000 pour s’établir à 7,359 millions au dernier jour du mois de juin, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail dans son enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre (JOLTS). Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,400 millions de postes vacants en juin.

Certains ont estimé que le rapport JOLTS devait être considéré avec prudence, soulignant que le taux de réponse à l’enquête avait considérablement baissé. Les économistes continuent de considérer que le marché du travail reste dans une dynamique de “recrutement lent, licenciement lent”, ce qui, selon eux, devrait permettre à la banque centrale américaine de se concentrer sur l’inflation. La Fed a maintenu la semaine dernière son taux directeur au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Trois membres du comité de politique monétaire de la Fed ont exprimé leur désaccord, se prononçant en faveur d’une hausse d’un quart de point de pourcentage. Les offres d’emploi dans le secteur de la santé et de l’aide sociale ont diminué de 147 000 en juin, soit la plus forte baisse depuis juillet 2025. Ce secteur a été un moteur clé de la croissance de l’emploi dans un contexte de vieillissement de la population. Le statut de protection temporaire accordé à des centaines de milliers d’immigrés originaires d’Haïti et de six autres pays a pris fin.

« La population active née à l’étranger étant à l’origine de la baisse globale de la population active civile, la dépendance du secteur de la santé à l’égard du recrutement international pourrait en faire précisément le secteur à surveiller, alors que l’offre de main-d’œuvre limitée influence de plus en plus les embauches sur le marché du travail », a déclaré Sneha Puri, économiste chez Indeed Hiring Lab. Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie-restauration a enregistré 86 000 offres d’emploi en moins, principalement dans les hôtels, les restaurants et les bars. Le nombre d’offres d’emploi a augmenté dans le commerce de détail ainsi que dans le secteur des activités financières. Le taux d’offres d’emploi est passé de 4,5 % en mai à 4,4 % en juin. Les embauches ont augmenté de 96 000 pour atteindre 5,348 millions, tirées par le secteur de la santé et de l’aide sociale. En revanche, les embauches dans les hôtels, restaurants et bars ont reculéde 77 000,reflétantprobablementla fin de l’effet d’entraînement lié à la Coupe du monde de la FIFA qui vient de s’achever. Le taux d’embauche a progresséà 3,4 %, contre 3,3 % enmai.

LES LICENCIEMENTS SE MAINTENNENT À UN NIVEAU FAIBLE Les licenciements et les cessationsd’emploisont restés pratiquement inchangés à 1,766 million, avec un taux stable à 1,1 %. Lenombre de personnesayant démissionné a légèrement augmenté de 79 000 pour atteindre 3,232 millions. Le taux de démissions, considéré par les décideurs politiques comme un indicateur dela confiance sur le marché du travail, est resté inchangé à 2,0 %. Une enquête de Reuters auprès d’économistes estime que l’emploi non agricole a progressé de 80 000 postes en juillet, après une hausse de 57 000 en juin. Le BLS doit publier vendredi le rapport sur l’emploi du mois de juillet. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,2 %. Il existe toutefois un risque qu’il puisse légèrement augmenter, après qu’une enquête du Conference Board publiée la semaine dernière a montré que la part des consommateurs considérant que les offres d’emploi étaient “abondantes” avait chuté en juillet à son plus bas niveau depuis février 2021.

Les actions à Wall Street progressaient après que les prévisions optimistes de Caterpillar CAT.N et de Palantir

PLTR.O ont rassuré les investisseurs quant à la demande liée à l’intelligence artificielle.

Le développement de l’IA dépend toutefois fortement des importations, ce qui maintient le déficit commercial à un niveau élevé. Le déficit commercial s’est réduit de 5,6 % pour s’établir à 73,3 milliards de dollars en juin, ont indiqué le Bureau d’analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce dans un rapport distinct. Les importations ont baissé de 1,8 % pour s’établir à 388,0 milliards de dollars. Les importations de biens ont reculé de 2,5 % à 309,0 milliards de dollars, sous l’effet d’une baisse de 2,1 milliards de dollars des biens d’équipement, qui reflète une chute de 3,0 milliards de dollars des ordinateurs. Néanmoins, les importations d’ordinateurs affichent une hausse de 95,4 milliards de dollars depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2025. Les importations d’équipements de télécommunications ont augmenté de 1,1 milliard de dollars en juin. Les exportations ont reculé de 0,9 % pour s’établir à 314,7 milliards de dollars. Les exportations de biens ont baissé de 1,9 % pour s’établir à 206,9 milliards de dollars, pénalisées par une baisse de 3,3 milliards de dollars des fournitures et matériaux industriels, qui incluent le pétrole. Les exportations de pétrole brut ont reculé de 5,7 milliards de dollars, le prix moyen du baril de pétrole brut s’établissant à 95,82 dollars, contre 107,82 dollars en mai.

Les exportations de services ont augmenté de 1,1 milliard de dollars pour atteindre 107,8 milliards de dollars en juin, portées par les services financiers et commerciaux. Les importations de services ont augmenté de 0,6 milliard de dollars pour atteindre 79,0 milliards de dollars, dans un contexte de hausse des redevances liées à l’utilisation de la propriété intellectuelle ainsi que de progression des services de transport et d’assurance. Les importations de services de voyage ont toutefois reculé. Le gouvernement a estimé la semaine dernière que le déficit commercial avait réduit d’un point de pourcentage la croissance du produit intérieur brut au deuxième trimestre. L’économie a progressé à un taux annualisé de 1,5 % au dernier trimestre, bien que la demande intérieure, tirée par les consommateurs et les entreprises qui ont intensifié leurs dépenses en infrastructures d’IA, ait augmenté à son rythme le plus rapide depuis le premier trimestre 2023.

« Nous continuons de penser que les exportations nettes pèseront sur la croissance du PIB au cours des deux prochains trimestres », a déclaré Priscilla Thiagamoorthy, économiste senior chez BMO Capital Markets. Le pays a maintenu des déficits commerciaux sur les biens avec de nombreux pays, notamment le Canada, l’Allemagne, l’Inde, la Malaisie, le Japon, l’Irlande, l’Italie, la France et Israël. Il a enregistré en juin des déficits commerciaux records sur les biens avec le Mexique, le Vietnam et la Corée du Sud. Le déficit commercial sur les biens avec la Chine s’est creusé, passant de 14,5 milliards de dollars en mai à 15,3 milliards de dollars. Ces déficits persistent malgré les droits de douane agressifs imposés par le président Donald Trump.

« Pour mémoire, le déficit commercial que le président Trump s’était engagé à éliminer s’élevait à 79,8 milliards de dollars en novembre 2024, lorsqu’il a été réélu, et s’établit toujours à 73,3 milliards de dollars selon les chiffres publiés aujourd’hui pour juin 2026 », a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS.